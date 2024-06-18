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Dünya

Anlaşmalar imzalanacak: Putin'den 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ilk ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'ye geldi. Putin'in, kendisini davet eden Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından şahsen karşılandığı bildirildi.

22:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 22:09 - 18/06/2024 Salı
IHA
Kim Jong Un - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)
Kim Jong Un - Vladimir Putin (Foto: Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyan'a geldi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang'a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un'un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı'nda Vladimir Putin'i şahsen karşıladı” denildi.

Putin ve Kim'in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.



#Vladimir Putin
#Rusya
#Kuzey Kore
#Kim Jong Un
#Ziyaret
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