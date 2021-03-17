Dünya Annesine Kovid-19 aşısı yapılmıştı Antikorla dünyaya gelen ilk bebek
AMERİKA

Annesine Kovid-19 aşısı yapılmıştı: Antikorla dünyaya gelen ilk bebek

ABD'de, hamileyken koronavirüs aşısı olan bir kadın 'aşının tetiklediği Kovid-19 antikorlarına sahip ilk bebeği' doğurdu. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen anne, Moderna aşısının ilk dozunu 36. gebelik haftasında ocak ayında aldı. Bilim insanları, hamilelikte aşının bebekteki enfeksiyon riskini azaltabileceğini ya da tamamen önleyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

ABD’li iki çocuk doktoru, Güney Florida'da hamile iken bir doz koronavirüs aşısı olan bir kadının, "anne aşılamasından sonra" Covid-19 antikorlarıyla doğan ilk bebeği dünyaya getirdiğini açıkladı.

Dr. Paul Gilbert ve Dr. Chad Rudnick, ön safta çalışan sağlık çalışanı annenin, Moderna aşısının ilk dozunu gebeliğin 36. haftasındayken ocak ayında aldığını söyledi. Kadın üç hafta sonra "güçlü ve sağlıklı" bir kız çocuğu doğurdu.

ANNEYİ AŞILAMAK ÇOCUĞUNU KORUYABİLİR

Bununla birlikte araştırmacılar, bebeğin göbek kordonundaki kanı analiz ettiklerini ifade ederek, “Antikorlar doğum sırasında tespit edildi. Dolayısıyla, anne aşılamasıyla Covid-19’dan korunma ve enfeksiyon riskini azaltma potansiyeli var. Bildiğimiz kadarıyla, bu, bir bebeğin aşılamadan sonra antikorlarla doğduğunu bildirilen dünyadaki ilk haberdi. Annedeki antikorların bebeğe geçip geçmediğini görmek için bebeğin kordonunu test ettik, ki bu durumun hamilelik sırasında yapılan diğer aşılarda da yaşandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

BEBEKLERİN NE KADAR KORUNACAĞINI ÖĞRENMEK İÇİN DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Ancak, medRxiv’te ön baskı olarak yayımlanan makale, bebeklerin bu antikorlar tarafından korunup korunmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor:

“Diğer araştırmacıları, Covid-19 a aşılanmasının ardından hamilelik ve emzirme kayıtları oluşturmanın yanı sıra onların çocuklarını da takip etmeye çağırıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içinde aşılanmış annelerden binlerce doğacak. Bu korumanın ne kadar süreceği daha ileri çalışmalarla belirlenmelidir. Bir bebeğin korunmasını sağlamak için ne kadar koruma düzeyine veya kaç antikora ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi gerekli.”

Koronavirüslü hastayı kokusundan tanıyacak: Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Kovid-19 testi için eğitti
KORONAVİRÜS
Koronavirüslü hastayı kokusundan tanıyacak: Taylandlı bilim insanları 6 köpeği Kovid-19 testi için eğitti

Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı
KORONAVİRÜS
Yirmi ülke AstraZeneca’yı askıya aldı

AB Komisyonundan üyelere: Elinizdeki aşıları saklamayın kullanın
KORONAVİRÜS
AB Komisyonundan üyelere: Elinizdeki aşıları saklamayın kullanın
Abone Ol Google News
Samsunda akılalmaz olay

Samsun'da akılalmaz olay

​Taziye ziyaretinde 21 kişi koronavirüs oldu, 80 kişi karantinada.
Artışın sırrı çözüldü

Artışın sırrı çözüldü

​Vakalar aynı soyadından kümeleniyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisanda Türkiyede

​İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla ilk sırada.

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, güzel haberi verdi.

Örnek şehir

Örnek şehir

​Üç ilçede vaka yok, diğer ilçelerde sayı bire düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.