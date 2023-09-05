Arap aşiretleri 33 köyü PKK/YPG’den temizledi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Deyrizor Askeri Meclis grubunun lideri Ahmed el Habil’i alıkoymasının ardından 27 Ağustos’ta patlak veren çatışmalar, diğer aşiretlerin desteğiyle büyüdü. Arap aşiretlerin başlattığı silahlı mücadelenin ardından PKK/YPG’li teröristler kontrolü ellerinde bulundurduğu bölgelerden kaçmaya devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Arap aşiretleri, Deyrizor, Rakka, Haseke’de ve Halep’e bağlı Münbiç’te 33 köyü terör örgütü PKK/YPG’den kurtardı. Diban kasabasında şiddetli çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

Suriye’nin petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 80’ini SDG kontrol ediyor

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) 19 Eylül 2019’da yayımladığı rapora göre Suriye’nin petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 80’ini YPG’nin bünyesindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrol ediyor. Üretilen petrolün gelirini SDG’nin elde etmesine rağmen mali kayıtları bulunmuyor. Rapora göre SDG, Suriye’nin kuzeydoğusunda ülkenin en zengin petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor, Haseke ve Rakka’da hakimiyetini sürdürürken, buradaki 20 petrol kuyusundan 11’inin kontrolünü elinde bulunduruyor. Buradaki üretim kapasitesinin Esad rejiminin kontrol ettiği üretim sahalarından daha fazla olduğu belirtiliyor.

Teröristler buradaki petrolü yasa dışı yollarla Esad rejimine satıyor

Terör örgütü, buradan çıkan ve yaklaşık günlük 45 bin varile ulaşan petrolü ise Esad rejimin hakimiyetindeki bölgelere satarak gelir elde ediyor. Terör örgütü elinde bulundurduğu petrolü satarak elde ettiği geliri kendi çıkarları için kullanırken, bölge halkı ise açlığa terk ediliyor. Terör örgütü ABD’nin de desteğiyle "DEAŞ ile mücadele" adı altında bu paraları kendi üyelerine harcıyor.

Çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ’la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor’da halkın tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, çocuk yaştaki Arapları da zorla silah altına alıyor. Küçük yaştaki çocukları eğiterek kendi emelleri için cepheye süren teröristler, karşı çıkan aileleri ise baskı ve sürülmekle tehdit ediyor.







