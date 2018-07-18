Arap Birliğinden mültecilerin sorunlarına çözüm çağrısı

Arap Birliği, mülteci sorununu çözmek için güçlü bir Arap anlaşması taslağının etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Fadıl Cevad, Arap ülkelerinden adalet ve içişleri bakanlıklarının temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 5. Ortak Komite Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mülteciler sorununu çözmek için yapılmasını istedikleri anlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Cevad, anlaşmanın, mültecilerin sığınma başvurusunda bulunmalarına izin veren, en fazla tehlikeye maruz kalanların yeniden yerleştirilmelerini, onlara güvenli yollar ve sığınaklar açmayı öngören maddeler içermesi gerektiğini belirtti.

Anlaşmanın, bazı Arap ülkelerinde yaşanan terör olayları ve silahlı çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişinin kitlesel göçünün risklerini ve zorluklarını ele almak için atılacak önemli bir adım olduğunu dile getiren Cevad, tüm dünyanın çeşitli kurumları, örgütleri, organları ve bireylerinin en önemli endişesinin yeni bin yılda benzeri görülmeyen Arap mülteci akını sorunu olduğunu kaydetti.

Cevad, anlaşmanın, ailelerin yeniden bir araya gelmeleri, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi iyi bir yaşam esaslarının sağlanmasını içermesinin zorunlu olduğuna işaret etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Cevad, toplantıda Arap ülkelerindeki mültecilerle ilgili Arap anlaşması taslağının kabul edilmek üzere bir sonraki oturumda Arap Adalet Bakanları Konseyi'ne sunulmasının tavsiye edildiğini aktardı.