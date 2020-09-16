Arap dünyası ihanet anlaşmasını protesto ediyor: Bahreyn ve Filistinliler sokaklarda

Arap dünyasında kara bir gün olarak adlandırılan ve Müslüman ülkelerin kınadığı BAE, Bahreyn ve İsrail anlaşmasına karşı tepkiler sürüyor.

BASKILAR YILDIRMADI

Bahreyn'de çok sayıda kişi, baskılara rağmen, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Ülkedeki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabında, normalleşme anlaşmasına tepki olarak gece gösteri düzenleyen Bahreynlilere ait fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda, onlarca kişinin, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalanmasını kınayan dövizler taşıdığı görüldü.

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HALK İHANET OLDUĞUN HAYKIRIYOR

Dernek, fotoğraflarla ilgili olarak, "Bahreyn halkı, baskıya, ölüme ve hapishanelere rağmen normalleşmenin ihanet olduğunu haykırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn'de yayın yapan muhalif LuaLua TV ise onlarca kişinin İsrail bayraklarını çiğnediği ana dair bir görüntü yayımladı.

Gazze'de göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi karşıtı sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Protestolar sırasında İsrail bayrakları ve normalleşme anlaşmasını temsil eden tabutlar ateşe verildi.

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