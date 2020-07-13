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Dünya Arap dünyasından tek resmi Ayasofya tebriği Bu doğru yolda ilerleyin, Müslümanların duaları sizinle
ORTADOĞU

Arap dünyasından tek resmi Ayasofya tebriği: Bu doğru yolda ilerleyin, Müslümanların duaları sizinle

El-Ezher'in önde gelen isimlerinden Abbas Shuman'in Ayasofya ile ilgili rahatsızlığının aksine arap dünyasından resmi olarak tek tebrik geldi. Umman Müftüsü Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını kutladı. Halili, "Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili.
Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili.

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'yı yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide dönüştürme kararı alınmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam ümmetini tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
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Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

'Türk halkı doğru yolda ilerleyin, Müslümanların duaları sizinle'

"Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır" ifadesini kullanan Halili, Osmanlı sultanlarından sonra gelenlerin kutsal mekanların kudsiyetini ihlal ettiğini dile getirdi.

Türk halkından, hiçbir şeye aldırmadan ilerleme çağrısı yapan Halili, "Bu doğru yolda ilerleyin. Müslümanların duaları sizinledir" ifadesine yer verdi.

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