Dünya Arapça konuştukları için uçaktan çıkartılan iki Müslüman yolcu Amerikan havayolu şirketine dava açtı
AMERİKA

Arapça konuştukları için uçaktan çıkartılan iki Müslüman yolcu Amerikan havayolu şirketine dava açtı

İki siyahi Müslüman yolcu, başka bir yolcunun uçak kabini içerisinde Arapça mesajlaştığı ve konuştuğunu şikayet etmesi yüzünden kalkıştan hemen önce uçaktan çıkartıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Arapça konuştukları için uçaktan çıkartılan iki Müslüman yolcu Amerikan havayolu şirketine dava açtı
arşiv

İki siyahi Müslüman, başka bir yolcunun Müslüman ikilinin uçak kabininde Arapça mesajlar attığını ve Arapça konuştuğunu bildirmesinin ardından kalkıştan önce uçaktan çıkarıldığı için Alaska Havayolları'na karşı federal bir ayrımcılık davası açtı.

Federal bölge mahkemesinde geçen hafta açılan şikayete göre davacılar Abobakkr Dirar ve Muhammed Elamin, 17 Şubat'da Seattle'dan San Francisco'ya giden uçağa bindi, koltuklarına oturduktan sonra Arapça konuşmaya ve mesajlaşmaya başladı. Şikayette Arapça bilmeyen başka bir yolcu, Dirar'ın bazı kısa mesajlarını gördü.

Gördüğü mesajları tehdit olarak algılayan yolcu bu durumu Alaska Havayolları'nın kabin ekibi üyelerine bildirdi. Şikayetin ardından uçuş ekibi Müslüman yolcuları "biletlerinde oluşan bir problemi" bahane ederek uçaktan çıkmaya zorladı.

'Mesajlarda tehdit unsuru bulunmadı'

Olaydan sonra havalimanında Alaska Havayolları sorumlusu ile görüşen mağdur yolcuların mesajlaşmaları İngilizce'ye çevirildi. Çevirinin ardından atılan mesajlarda bir tehdit unsuru bulunmadığı ortaya çıktı, buna rağmen Amerikalı Kolluk Kuvvetleri iki Müslüman yolcunun yanından ayrılmadı.

Açılan ayrımcılık davasının ardından iki siyahi Müslüman yolcunun Avukatı "olayın havayolu şirketi tarafından daha profesyonelce ele alınabileceğini" belirtirken, mağdur yolcuların hakları için ise savaşacağını söyledi.
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