Dünya Areda Surveyden dikkat çeken araştırma Türk halkı, ABDnin FETÖ elebaşı Güleni Türkiyeye iade etmeyeceğini düşünüyor
AMERİKA

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: ABD, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecek

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Türk halkı, ABD'nin FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyeceğini düşünüyor

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan araştırmaya göre ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 78’i FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 15’i ise Türkiye’nin duruşunda taviz vermesi durumunda ABD’nin Gülen’i iade edeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme Washington'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme Washington'da gerçekleştirildi.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD ile terör örgütleri ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.

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İncirlik Üssü'nün kapatılması isteniyor

Vatandaşların büyük çoğunluğu Adana’da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü’nün kapatılmasından yana.

Katılımcıların yüzde 30’u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.

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Trump'a güven yok

  • İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda ABD Başkanı Trump’a güvenilmediği anket sonuçlarında yer aldı. Katılımcıların yüzde 84,4’ü ‘güvenilmemeli’ cevabını verirken, ‘güvenilmeli’ diyenler yüzde 6, kararsız kalanların oranı da yüzde 8,5 oldu.

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"ABD Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'den taviz bekliyor"

ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15’i, Gülen’in ABD’nin Türkiye’nin duruşundan taviz vermesi durumunda iade edileceğini söyledi. Yüzde 78’lik kesim ise FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti.

Gülen’i iade etmeme sebebi olarak ise ABD’nin FETÖ’yü hala kullandığı, FETÖ-ABD ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu, ABD’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak görmemesi ve hukuki delil yetersizliği gösterildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daki görüşmeleri sonrasında ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, 'Darbe girişimi failinin ABD'de, 400 dönüm arazide yaşayarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil. Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler.' dedi.

Yakın gelecekte ilişkilerin düzelmeyeceği düşünülüyor

Araştırmaya katılanların yüzde 82’5’i ; S-400, FETÖ, PKK/ PYD, Patriot ve F-35’ler gibi konular nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilime neden olan konuların yakın bir tarihte çözülebileceğine inanmadıklarını dile getirdi. Yüzde 12’lik kesim çözüm yaşanacağını kaydederken, yüzde 5,5’i ‘fikrim yok’ yanıtını verdi.

Temsilciler Meclisi'nin Sözde Ermeni Soykırımı kararı

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, sözde 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3’ü ‘Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi” derken, yüzde 20’si yakın gelecekteki seçimlerde sözde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4’ü Ermeni lobisinin ABD’de etkin olması, yüzde 18,5’i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.

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