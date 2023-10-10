Arjantin devlet başkanlığı adayı Massa: Seçilirsem Hamas'ı terör örgütleri listesine alacağım

Ekonomi Bakanı Sergio Massa
Televizyon programında kozlarını paylaşan devlet başkanı adaylarından Massa, seçimi kazanması durumunda Hamas'ı terör örgütleri listesine alacağını duyurdu.
Sol ve İşçi Cephesi'nin devlet başkanı adayı Myriam Bregman ise sivil kayıplara dikkati çekerek, İsrail'in Filistin halkına yıllardır apartheid politikası uyguladığını hatırlattı.
Arjantin'de 13 Ağustos'ta yapılan ön seçimlerde en çok oyu alan aşırı sağcı popülist aday Javier Milei, devlet başkanlığı seçiminde favori aday olarak gösteriliyor.