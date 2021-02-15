Dünya Arjantinin eski Devlet Başkanı "El Turco" lakaplı Carlos Saul Menem hayatını kaybetti
AMERİKA

Arjantin'in eski Devlet Başkanı "El Turco" lakaplı Carlos Saul Menem hayatını kaybetti

Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Saul Menem, 90 yaşında hayatını kaybetti. Menem, Suriye kökenli olduğu için "El Turco" olarak anılıyordu.

Haber Merkezi Diğer
Carlos Saul Menem.
Carlos Saul Menem.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arjantin'in eski Devlet Başkanı Carlos Saul Menem'in 90 yaşında öldüğünü açıkladı.

Fernandez paylaşımında, "Ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerine yer verdi.

Onun için gözyaşı döken herkese başsağlığı dilediğini belirten Devlet Başkanı, sözlerini "Her zaman demokratik yollarla seçilmiş biriydi, La Rioja Valisi, Arjantin Devlet Başkanı ve Senatördü. Diktatörlük döneminde baskı gördü ve hapse atıldı." diyerek noktaladı.

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"El Turco" lakabıyla tanınıyordu

Arjantin’de demokrasinin yeniden ilan edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci Devlet Başkanı olan Menem, Suriye kökenli olduğu için İspanyolcada “Türk” anlamına gelen “El Turco” lakabıyla tanınıyordu.

Doğduğu yer olan Arjantin’in La Rioja eyaletinin valisi olarak görev yapmıştı. Arjantin’de 1976 yılında düzenlenen askeri darbesinin ardından tutuklanan Menem, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve bu süreyi Başkanlık teklifini planlamaya adamıştı.

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