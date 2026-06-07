Arnavutlar Epstein ilhamlı projeyi istemiyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, binlerce vatandaş Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti. Protestocular, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, “Arnavutluk bizimdir”, “Arnavutluk satılık değildir” “Oligarklar zenginleşiyor, Arnavutlar gidiyor” sloganları attı. Aynı projeye ocak ayında da yaklaşık 40 çevre kuruluşu, biyoçeşitliliğe yönelik tehditleri gerekçe göstererek tatil köyü planlarının askıya alınması çağrısında bulunmuştu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, projenin Kushner ile bağlantılı olmadığını iddia etse de ortaya atılan iddialar söz konusu projenin Epstein adasından ilham alınarak hazırlandığını düşündürüyor.

İKİNCİ EPSTEIN TARTIŞMASI

Jared Kushner’in Arnavutluk’ta gerçekleştirmek istediği proje ile ilgili geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir başka iddia da ortaya atıldı. Kushner ve Ivanka Trump’ın özel adası pedofil finansörü Jeffrey Epstein'ın adasından esinlenilerek tasarlandığı iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bir ankete göre Amerikalıların çoğu Sazan ve Zvernec’teki projenin Jeffrey Epstein adasının bir kopyası olduğunu düşüncesine sahip. Anketle ilgili doğrulanmış bir veri bulunmuyor fakat anket gerçek olsun ya da olmasın iddialar sosyal medyada bir numaralı gündem haline geldi.

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösteriler, bir haftasını geride bırakırken diğer şehirlere de yayılmaya başladı. Eylemler ülkenin en büyük turizm şehirlerinden Dıraç (Durres) başta olmak üzere olmak üzere İşkodra Korça, Fier, Kukes, Avlonya (Vlora) ve Elbasan’da sürüyor. Protestolar ülke sınırlarını da aşarken Almanya, İsviçre ve İtalya'daki Arnavut diasporası da protestolar düzenledi. İşkodra şehrinde eyleme katılan bir vatandaş, "Şimdi halk olarak izin verseler Rama rejimi, dağları ve diğer bölgeleri de yok eder" dedi. Halkın projeye büyük tepki gösterdiğini belirten Arnavut vatandaş, “Siyasetçilerimiz topraklarımızın satılacağını ve hibe edilebileceğini düşünüyor. İnsanların onurunun ihlal edilebileceği ve bastırılabileceği gerçeği düşünülüyor. Amerikan halkı bizim dostumuz, ancak Trump ve ailesi gibi otoriter, oligarşik bir politikacının ülkemizi ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri savunduk, çünkü Yahudi düşmanlığı ve ırkçılığın aramızda yeri yok. Ancak soykırımcı bir rejimin Siyonist oligarklarının ülkemizi sömürgeleştirmesine asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

RAMA MEYDAN OKUDU