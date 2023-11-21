Arnavutluk’ta muhalif milletvekilleri parlamentoda yangın çıkardı

Rama, muhalefeti ancak sokağa yakışacak dil ve davranışları meclise taşımakla suçladı. Muhaliflerin tüm çabalarına rağmen 140 sandalyeli parlamento, 2024 bütçesine 73 vekilin oyuyla ilk onayı verdi. 7 milyar avroluk kamu harcaması öngören bütçe, ilk onayın ardından parlamento komitelerinde müzakere edilecek ve daha sonra parlamento genel kurulunda nihai oya sunulacak.