Arsız ortaklık sınır tanımıyor ​

Eylül ayında, İsrail’le ihanet anlaşmasına imza atan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgalci yönetimle arsız ortaklığında sınır tanımıyor. Eylül ayından bugüne Tel-Aviv’le birçok alanda işbirliği ve yatırım projelerine imza atan Körfez bölgesinin çıbanbaşı ülkesi, Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ortak projeleri gündemine aldı. İsrail Kanal 20 televizyonu ve Yediot Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre Batı Şeria’da kurulu yasa dışı yerleşimlerden bir heyet hafta başında Dubai’de BAE’li iş adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde tarım ve su arıtma projeleri başta olmak üzere pekçok alanda iş birliği imkanları konuşuldu. Batı Şeria’da Filistin halkına ait tarım alanlarının Yahudi yerleşimciler tarafından sık sık saldırıya uğradığı biliniyor.

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TARIM VE SU ARITMADA İŞBİRLİĞİ

Habere göre, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulu yasa dışı yerleşim birimlerindeki işletmelerin yöneticilerinden ve iş adamlarından oluşan bir heyet, Dubai’de tarım, plastik ve yatırım şirketlerini temsil eden 20’ye yakın BAE’li iş adamıyla bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda iki tarafın özellikle tarımsal ürün ve su arıtma alanında iş birliğini masaya yatırdığı belirtildi.

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İLHAK PROJESİNE DESTEK

BAE’nin bu adımının İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak projesini durdurmak bir yere desteklemek anlamına geldiği belirtildi. Abu Dabi, sözde “normalleşme” anlaşmasıyla Tel-Aviv’in ilhak planını durdurduğunu iddia etse de, İsrail yönetimi anlaşmaların ilhak projesini durdurmayacağını pek çok kez yinelemişti.

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İŞGAL ÜRÜNLERİ RAFLARDA

Abu Dabi ile Tel-Aviv arasında yapılan ihanet anlaşmasının ardından işgal altındaki Filistin topraklarında yetiştirilen İsrail ürünleri BAE’deki market raflarında yer almaya başladı. Bu ürünler arasında geçen yıl İsrail tarafından ilhak edilen Golan Tepeleri’nde yetiştirilen üzümlerden üretilen alkollü içecekler de bulunuyor.

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3 MİLYAR DOLARLIK FON

BAE, ABD ve İsrail geçtiğimiz ay 3 milyar dolarlık “Abraham Fonu”nun kurulduğunu ilan etmişti. Fonun, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulu yasa dışı yerleşimlere yapılacak yatırımlarda kullanılacağı iddialar arasındaydı.