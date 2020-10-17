MİT BAE ajanını kıskıvrak yakaladı

TRT Haber’in haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için Türkiye’de ajanlık yapan bir kişiyi yakaladı.

Suçunu itiraf etti

Haberde, ajanın Türkiye’deki Arap muhalifler hakkında bilgi topladığı ifade edilirken, Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili de, yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini açıkladı. BAE ajanın Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği tespit edildi.

İsimleri deşifre etti

Ajan, Türk yetkililere birçok belge vererek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı. Haberde ayrıca, ajanın Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı ve kendisini yöneten birçok BAE servisi görevlisinin ismini de deşifre ettiği aktarıldı.

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