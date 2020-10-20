BAE heyeti Aksa’dan kovuldu

Filistin halkının, davalarına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik öfkesi artarak devam ediyor. Filistinliler, İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa’ya genelde aşırılıkçı Yahudilerin baskın düzenlediği kapıdan giren BAE heyetini camiden çıkardı. Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezinin Facebook sayfasında yayımlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa’ya giren BAE heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer alıyor. Kayıtlarda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa’dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor. Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kalıyor. Geçen hafta da Umman’dan geldiği belirtilen heyet, Mescid-i Aksa’yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa’yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor. İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında “ilişkilerin normalleştirilmesine” yönelik anlaşmalar, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen resmi törenle imzalanmıştı.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

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BAHREYN’DE ANLAŞMALARA PROTESTO

Öte yandan Bahreyn’in başkenti Manama’da onlarca kişi, İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyaretini ve yapılan anlaşmaları protesto etti. Ülkenin en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabından, başkent Manama’da düzenlenen protestoya ilişkin fotoğraf ve görüntü paylaştı. Kayıtlarda Bahreyn ve Filistin bayraklarıyla gösteri yapan Bahreynlilerin “Siyonistlerle yapılan anlaşmalar geçersizdir”, “İsrail yıkılsın, siyonistler çıkın toprağımızdan, anlaşmalarınız geçersiz” yazılı pankartlar taşıdıkları görülüyor. Muhalif televizyon kanalı Lülüe de Twitter hesabından, İsrail heyetinin ziyaretiyle eş zamanlı düzenlenen gösteride vatandaşların “Normalleşme ihanettir, halkı ezmektir” şeklinde pankartlar taşımasına ilişkin fotoğraf paylaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Bahreyn ile birçok alanı kapsayan 7 anlaşma imzaladığını duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ise Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani’ye barış anlaşmasının devamı olarak Bahreyn’in başkent Manama’da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.

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BAE’den bakan düzeyinde ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında üst düzey temaslar artarak devam ediyor. BAE'nin maliye ve ekonomi bakanlarının, geçen ay ülkelerin ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmelerinden bu yana ilk ziyaretlerini bugün İsrail'e yapacakları belirtildi. Ziyarette ekonomi bakanının bir ticaret işbirliği anlaşması imzalaması beklenirken, maliye bakanının da yatırımların korunmasına ilişkin bir anlaşmayı imzalayacağı belirtildi. Öte yandan dün BAE Bakanlar Kurulu İsrail'le imzalanan anlaşmayı onayladığı belirtildi. BAE'den İsrail'e ilk ticari uçuş da dün gerçekleştirildi. BAE'den İsrail'e yapılan ilk ticari uçuşta 58 yolcu yer alırken, uçak Ben Gurion'da törenle karşılandı. Etihad'a ait uçak, İsrailli iş adamları, turizm uzmanları ve gazetecilerin de olduğu bir grup İsrailli ile tekrar Abu Dabi'ye hareket etti.