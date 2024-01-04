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Aruri suikasti sonrası ABD'den dikkat çeken adım: Biden'ın danışmanı gerilimi düşürmek için İsrail'e gidiyor

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Aruri'ye yönelik suikast sonrası ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için İsrail'e gitti.

07:33 - 4/01/2024 Perşembe
AA
Biden - Amos Hochstein
Biden - Amos Hochstein

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkili, Washington yönetiminin İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını artırdığını söyledi.


Yetkili, Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein'in, Hizbullah ile İsrail arasında Hamas'ın üst düzey yöneticisinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından artan gerilimi düşürmek için yarın İsrail'e ulaşacağını aktardı.


İsrailli yetkililerin, Hochstein'e Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştıracak diplomatik bir anlaşma olmaksızın, sınır bölgelerinde yaşayan ve çatışmaların ardından tahliye edilen bölge sakinlerinin evlerine dönemeyeceğini söylemeyi planladığı belirtildi.


Yedioth Ahronoth'un haberinde de İsrail'in Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştıracak muhtemel bir anlaşmanın, İsrail ile Lübnan arasında kara sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmeleri başlatmasını umduğu ifade edildi.

The Times of Israel'in haberine göre, Biden yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin, Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girmeye istekli olmadığını öngördüğünü söyledi.


Yetkili, "Söyleyebileceğimiz şeylerden yola çıkarak, Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girmeye yönelik net bir isteğinin olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.


Aruri suikastini doğrudan meşrulaştırmayan ABD'li yetkili, ülkesinin 2018'de Aruri hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül verme kararını hatırlatarak, üst düzey Hamas yetkililerinin "sorumlu tutulmaları gerektiğini" belirtti.


Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, 1 Eylül 2023'te yaptığı açıklamada, "olumlu sonuçların elde edildiği Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasından sonra kara sınırının çizilme vaktinin de geldiğini" söylemişti.


Hochstein, Lübnan ile İsrail arasında 2022'de imzalanan deniz sınırı anlaşmasına ilişkin görüşmelerde aktif rol oynamıştı.


İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri


İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.


Lübnan Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını, böylece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.


Hizbullah da 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.


Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) denetiminde yer alan "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söylemişti.


Şehadi, Mavi Hat'ın iki ülke arasındaki resmi kara sınırı olmadığını da ifade etmişti.




#Biden
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#israil
1 saat önce
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