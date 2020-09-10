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Dünya Aselsandan Kazaklara solunum cihazı
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Aselsan'dan Kazaklara solunum cihazı

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASELSAN, şimdi de Orta Asya'da solunum cihazları üretmeye başlıyor. Konuyla ilgili KAE Şirketi Genel Müdürü Ziya Çamoğlu, "243 il ya da ilçede bulunan yaklaşık 300 sağlık kuruluşuna (solunum cihazları) bu sistemleri teslim edeceğiz, eğitim vereceğiz ve cihazları kullanıma hazır hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Aselsan'dan solunum cihazı desteği geldi.
Aselsan'dan solunum cihazı desteği geldi.

ASELSAN birçok alanda yaptığı başarılı atılımlar ile dikkat çekerken Türki Cumhuriyetlere verdiği destekle de dikkat çekiyor.

Kazakistan Aselsan Engineering (KAE) Genel Müdürü Ziya Çamoğlu, ülkedeki yaklaşık 300 sağlık kuruluşu için 1.500 adet solunum cihazı üreteceklerini bildirdi.

  • Çamoğlu, yaptığı açıklamada, Kazakistan Sağlık Bakanlığıyla 1.500 adet solunum cihazı sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, "243 il ya da ilçede bulunan yaklaşık 300 sağlık kuruluşuna bu sistemleri teslim edeceğiz, eğitim vereceğiz ve cihazları kullanıma hazır hale getireceğiz." dedi.

Kazakistan'da böyle bir yüksek teknolojik cihazın ilk defa üretildiğini söyleyen Çamoğlu, "Ülkede cihazların farklı mobil, mekanik tipleri üretilmiş, fakat yoğun bakım vantilatör, solunum cihazı ilk defa üretiliyor." ifadesini kullandı.

Aselsan iştirakı kae 2011 yılında kuruldu.

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Aselsan, KAE'yi 2011 yılında kurmuştu

Çamoğlu, söz konusu projenin Kazakistan ve Türkiye hükümetleri arasında mutabakat sağlanarak oluşturulduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Kazakistan halkına hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve mutluyuz." diye konuştu.

AA
Solunum cihazı üretiliyor.
  • Cihazların teslimatını eylül ve ekim aylarında tamamlayacaklarını dile getiren Çamoğlu, şirketin mevcut altyapısıyla Kazakistan'ın ihtiyaçlarını her zaman karşılamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Çamoğlu, Kazakistan için diğer tıbbi cihazların üretimine de talip olduklarını kaydederek, ülkenin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra cihazları başka ülkelere de ihraç edebileceklerini sözlerine ekledi.

ASELSAN ile Kazakistan Engineering şirketi iş birliği ile 2011'de kurulan KAE, Kazakistan ordusunun savunma sanayi alanındaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

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