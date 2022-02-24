Askeri harekattan sonra Lavrov'dan ilk açıklama: Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ilk kez konuştu. Lavrov, şunları ifade etti:
"Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz. Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. ABD ve NATO ile gerilim üzerine detaylı görüşme yaptık."
KREMLİN'DEN 'BELİRLİ ŞARTLAR' AÇIKLAMASI
Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Bu operasyonların ne kadar süreceğini Putin belirleyecek" denildi.
"ASKERİ OPERASYONUN SÜRESİNE PUTİN KARAR VERECEK"
Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov,"Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı.
Peskov, "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, "Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa" dedi.
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Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın başlamasıyla Rus piyasalarında ve rublesinde yaşanan değer kayıplarıyla ilgili de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkisi zaten öngörülmüştü ve tepki süresinin olabildiğince kısa olması için gerekli tüm önlemler alındı" dedi.
Peskov, Putin’in bugün Rusya’daki şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de bir araya geleceğini aktardı.