Askeri harekattan sonra Lavrov'dan ilk açıklama: Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından ilk kez konuştu. Lavrov, şunları ifade etti:

"Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz. Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. ABD ve NATO ile gerilim üzerine detaylı görüşme yaptık."

KREMLİN'DEN 'BELİRLİ ŞARTLAR' AÇIKLAMASI

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmanız imkansız. Bu operasyonların ne kadar süreceğini Putin belirleyecek" denildi.

"ASKERİ OPERASYONUN SÜRESİNE PUTİN KARAR VERECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmtriy Peskov, "Rusya gibi bir ülkeyi demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Sürecin gidişatını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Peskov, "belirli şartlar" içerisinde Ukrayna yönetimi ile görüşebileceklerini belirterek, "Bu şartlar, tarafsızlık durumu ve silahların konuşlandırılmasının reddedilmesiyle ilgili. Eğer Ukrayna yönetimi bunu konuşmaya hazırsa" dedi.

REKLAM

Ukrayna’ya yönelik askeri harekatın başlamasıyla Rus piyasalarında ve rublesinde yaşanan değer kayıplarıyla ilgili de konuşan Peskov, "Piyasaların duygusal tepkisi zaten öngörülmüştü ve tepki süresinin olabildiğince kısa olması için gerekli tüm önlemler alındı" dedi.

Peskov, Putin’in bugün Rusya’daki şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de bir araya geleceğini aktardı.

DÜNYA Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

DÜNYA Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti

FOTOĞRAF 9 Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. . Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, \"Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.\" dedi. Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı. Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.<br> Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. AKIN ETTİLER<br><br>. Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.<br> ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, \"Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum\" dedi. İşte Ukrayna'dan gelen görüntüler... Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti Rusya'nın Ukrayna harekatına dair bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Orduya gönüllü olarak katılmak isteyen Ukraynalılar, Kiev başta olmak üzere birçok şehirde askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder