Ateşkes bitti İsrail katliamlarına başladı: Hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

İslam’ın iki ana kaynağı olan ayetler ve hadisler, herkesi gücü ile orantılı olarak iyiliği hâkim kılmak ve kötülüğü engellemekle görevlendirir. Bir insanın bir kötülüğe rıza göstermediğini farklı şekilde aksiyon alarak ortaya koyması gerekir. Bugün bu yollardan birisi ekonomik boykottur.