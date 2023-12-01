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Dünya

Ateşkes bitti İsrail katliamlarına başladı: Hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

Eli kanlı işgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

09:10 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:38 - 1/12/2023 Cuma
AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.


İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan saldırısında bir Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.


İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin merkezindeki bir evi hedef alan saldırısında da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.



Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.



İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.


"İnsani ara"nın son bulmasının ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaya başladı.


#İsrail
#Filistin
#Gazze
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