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Dünya

‘Ateşkes’ dedikçe katlediyor

İsrail’in müzakerelerde ilerleme sağlanırken daha fazla kan dökme geleneği devam ediyor. İsrail ordusu, Hamas’ın Kahire’deki ateşkes görüşmelerine katıldığı gün birçok sivil bölgeyi bombaladı. Han Yunus, Deyr el-Belah ve El-Bureyc Kampı’na düzenlenen saldırılarda 50’den fazla Filistinli katledildi. İşgal ordusu ABD, Mısır ve Katar’ın ortak ateşkes açıklamasından sonra da 10 Ağustos’ta El-Tabiin Okulu’nda 100 kişiyi öldürmüştü.

04:00 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 02:57 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'de ateşkese ulaşılması ve esir takası anlaşmasının imzalanması için yapılan her kritik toplantı öncesi büyük katliamlar işleyen işgalci İsrail ordusu, dün de bu katliamlarına bir yenisini ekledi. Kahire'de bugün gerçekleştirilecek müzakereler öncesi dün sabah saatlerinden itibaren sivilleri hedef aldığı bombardımanlarını yoğunlaştıran işgal ordusu, gün boyu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Deyr el-Belah'ın yanı sıra orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'na düzenlediği saldırılarda 50'yi aşkın Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Han Yunus'taki El-Emel Mahallesi'nde bulunan Kelah ailesine ait bir evi sabahın erken saatlerinde hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası binanın enkazı altından çoğu çocuk 11 kişiyi çıkardı. Öğleden sonra ise El-Bureyc Kampı'nı vuran işgal güçleri çok sayıda Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, ABD, Katar ve Mısır'ın 10 Ağustos'ta yayınladığı ateşkes bildirisinin hemen ardından da Gazze'deki Tabiin Okulu'nu vurarak 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bir katliam işlemişti.

HASTANELER KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Gazze'deki hastaneler, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesinin ardından büyük yakıt sıkıntısı içinde zorlu şartlarda çalışıyor. Saldırılar altyapıyı çökertirken, yakıt tedarik edilememesi nedeniyle dün itibarıyla Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamen elektriksiz kaldığı bildirildi. Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki durumun "Felaket" seviyesinde olduğunu belirten Doktor Kemal Ebu Amşe, oksijen cihazlarının da tamamen durduğunu belirterek uluslararası topluma duruma müdahale çağrısı yaptı.

Üç bölge için yeni tahliye emri

Gazze'de yaşayan 2.3 milyon sivili 37 kilometrekarelik bir alana sıkıştıran İsrail ordusu, dün de Deyr Belah'ın doğusu, El-Masdar ve El-Megazi için yeni tahliye emirleri yayınladı. Yerel kaynaklar, son 48 saatte Deyr Belah'tan 100 bini aşkın sivilin göç ettiğini bildirdi. İşgal güçlerinin dün Deyr Belah'tan göç eden sivillere drone ile bombardıman düzenlediği ve çok sayıda sivilin öldüğü aktarıldı.



#İsrail
#Soykırım
#Filistin
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