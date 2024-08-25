‘Ateşkes’ dedikçe katlediyor

Gazze'de ateşkese ulaşılması ve esir takası anlaşmasının imzalanması için yapılan her kritik toplantı öncesi büyük katliamlar işleyen işgalci İsrail ordusu, dün de bu katliamlarına bir yenisini ekledi. Kahire'de bugün gerçekleştirilecek müzakereler öncesi dün sabah saatlerinden itibaren sivilleri hedef aldığı bombardımanlarını yoğunlaştıran işgal ordusu, gün boyu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Deyr el-Belah'ın yanı sıra orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'na düzenlediği saldırılarda 50'yi aşkın Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Han Yunus'taki El-Emel Mahallesi'nde bulunan Kelah ailesine ait bir evi sabahın erken saatlerinde hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası binanın enkazı altından çoğu çocuk 11 kişiyi çıkardı. Öğleden sonra ise El-Bureyc Kampı'nı vuran işgal güçleri çok sayıda Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, ABD, Katar ve Mısır'ın 10 Ağustos'ta yayınladığı ateşkes bildirisinin hemen ardından da Gazze'deki Tabiin Okulu'nu vurarak 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bir katliam işlemişti.