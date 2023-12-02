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Ateşkes sona erdi eli kanlı İsrail ordusu 24 saatte Gazze’de 400 yere bomba yağdırdı: Yüzlerce sivil hayatını kaybetti

Hamas ile yapılan anlaşma kapsamında 7 gün boyunca devam eden ateşkesin dün sabah sona ermesinin ardından yeniden işgal altında tuttuğu Gazze'ye ölüm yağdıran eli kanlı İsrail ordusu son 24 saatte 400’den fazla yeri hedef aldı. Saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

11:14 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:15 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze’de 400’den fazla yeri vurduğunu bildirdi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 400’den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.


Ordudan yapılan açıklamada, karadan, havadan ve denizden Gazze’ye saldırılar düzenlendiği belirtildi.



Son 24 saatte 400’den fazla yerin vurulduğu aktarılan açıklamada, bu sürede, savaş uçaklarının, İsrail’in daha önce “güvenli yer olduğunu” iddia ettiği ve kuzeydeki Filistinlilerin sığındığı, Han Yunus’a 50’den ziyade hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu iddia edildi.



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta, “insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başlamış, bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.




#gazze
#israil
#İsrail ordusu
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