Ateşkes sona erdi eli kanlı İsrail ordusu 24 saatte Gazze’de 400 yere bomba yağdırdı: Yüzlerce sivil hayatını kaybetti

Filistin’de çocuk ve kadın katliamından vicdanı kanayan milyonlar, İsrail’e evrensel değerleri ve ‘savaş hukukunu’ hatırlatadursun, terör devleti, daha fazla can ölsün, daha çok kan aksın, daha çok yıkım olsun diye yapay zekâ kullanıyor.