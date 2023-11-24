Ateşkes yerine katliam

Perşembe (dün) günü başlaması öngörülen ateşkese ayak sürüyerek bir gün erteleten terör devleti İsrail, bu arada sivil katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir gün içerisinde Gazze’de 300 hedef vurduğunu açıklayan işgalci İsrail ordusu, 4 günlük ateşkes başlamadan önce büyük bir yıkım yaratmanın peşine düştü. İsrail’in dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu’na düzenlediği saldırıda ise, 27 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi de yaralandı. Böylece, terör devleti İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 6 bin 150’den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854’e yükseldi.