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Dünya

Ateşkes yerine katliam

İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasına uymadı. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, ateşkesin cuma gününden (bugün) önce olmayacağını duyurdu. Dünya 4 günlük geçici ateşkes beklerken İsrail dün 300 hedefi bombaladığını açıkladı.

04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:23 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Perşembe (dün) günü başlaması öngörülen ateşkese ayak sürüyerek bir gün erteleten terör devleti İsrail, bu arada sivil katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Bir gün içerisinde Gazze’de 300 hedef vurduğunu açıklayan işgalci İsrail ordusu, 4 günlük ateşkes başlamadan önce büyük bir yıkım yaratmanın peşine düştü. İsrail’in dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu’na düzenlediği saldırıda ise, 27 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi de yaralandı. Böylece, terör devleti İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 6 bin 150’den fazlası çocuk olmak üzere 14 bin 854’e yükseldi.

Diğer taraftan Gazze’de direniş sürüyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e ait 335 askeri aracı hedef aldıklarını ve bunlardan 33’ünün son 72 saat içinde vurulduğunu açıkladı. Ebu Ubeyde ayrıca, çok sayıda işgal rejimi askerinin Kassam savaşçıları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ebu Ubeyde, İsrail’e daha önce esirleri ancak “takas” ile geri alabileceğini söylediklerini belirtti.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
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