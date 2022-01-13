Dünya Atinanın gaz hayali suya düştü Total ve ExxonMobil faaliyetlerini süresiz dondurdu
AVRUPA

Atina’nın gaz hayali suya düştü: Total ve ExxonMobil faaliyetlerini süresiz dondurdu

Yunanistan yeni yıla Doğu Akdeniz’de üst üste aldığı iki darbeyle başladı. Önce ABD, Türkiye’nin bypass edildiği EastMed Boru Hattı’ndan desteğini çekti. Fransız Total ve Amerikan ExxonMobil şirketlerinin de Atina’yla imzaladıkları sözleşmeye rağmen Girit Adası açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı.

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Atina’nın gaz hayali suya düştü: Total ve ExxonMobil faaliyetlerini süresiz dondurdu
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Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’i enerji kaynakları üzerinden istikrarsızlaştırmaya yönelik politikaları bir bir suya gömülüyor.

ABD’nin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine muhalefetini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile bildirmesinin ardından Atina’ya bir kırmızı kart da Girit’te gösterildi.

Fransız Total ve Amerikan ExxonMobil şirketlerinin, adanın güneyinde başlattığı belirtilen doğal gaz rezervlerini belirlemeye dönük sismik araştırma faaliyetlerini süresiz dondurduğu ortaya çıktı. İki şirketin projeyi dondurma kararlarını Atina’ya bildirdiği kaydedildi. Yunan medyası gelişmeyi “Doğu Akdeniz’de ikinci darbe” diye nitelendirdi.

YAZIYLA BİLDİRDİLER

Worldstockmarket haber sitesinin bildirdiğine göre, Girit Adası’nın güneyinde ve batısında faaliyet yürüten Total, ExxonMobil ve Yunan ELPE şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Yunan yönetimiyle imzalanan şartlarda öngörüldüğünün aksine 2022’de sismik araştırma çalışmalarını süresiz dondurduklarını bir yazıyla bildirdi. Yunan medyasında kararın gerekçesi olarak, projenin ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması gösterildi.

UZATMA DA İSTEMEDİLER

Mevcut sözleşmeye göre üç şirketin, 2019-2022 arasında sismik araştırma çalışmasını gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ancak faaliyetlerini süresiz dondurduklarını belirten üç şirketin, devlet iştiraki olan Yunan Hidrokarbon Kaynakları Yönetim Şirketi’ne ilettikleri ve sismik araştırmaları süresiz dondurduklarına ilişkin belgede, herhangi bir süre uzatımı başvurusunda bulunmadıkları da ortaya çıktı. Şirketlerin kararında ABD’nin EastMed projesine muhalefetinin etkili olduğu belirtildi.

EASTMED ŞOKU

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki provokatif faaliyetlerinde en fazla bel bağladığı Washington’dan gelen darbeyle büyük şok yaşamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Atina’ya iletilen bir non-paper’da, Washington’ın Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın başını çektiği bin 200 km’lik EastMed Doğal Gaz Boru Hattı projesine muhalefeti açıkça dile getirilmişti. Belgede projenin siyasi, ekonomik ve çevre açısından yararlı görülmediği açıkça belirtilmişti.

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