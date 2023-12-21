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Dünya

Avrupa Birliği ile Macaristan arasında 'fon' kavgası: 'Şantajla' milyarlarca euroluk fonu dondurdular

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, hukuksal bahanelerle ülkelerine ait milyarlarca euroluk fonu donduran Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na sert çıktı. AB Komisyonu'nu Macaristan'a 'şantaj yapmakla' suçlayan Orban, "Böyle bir şantaj durumunda Macaristan'ın çıkarlarını korumak için elimden gelen her şeyi yaptığım için beni suçlayamazsınız." dedi.

19:44 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:45 - 21/12/2023 Perşembe
AA
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Ulusal basınında çıkan haberlere göre Orban, düzenlediği basın toplantısında,
"Bize göre Macaristan hukukun üstünlüğünün tüm niteliklerini yerine getiriyor ve AB Komisyonunun özel talepleri olduğunda da onlardan gelen her şeyi uyguluyor ve işbirliği yapıyoruz."
ifadesini kullandı.

"Şantajla milyarlarca euroluk fonu dondurdular"

Orban, AB'nin şantajının gerçek olduğunu ve bunun Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri tarafından da kabul edildiğini belirterek,
"Böyle bir şantaj durumunda Macaristan'ın çıkarlarını korumak için elimden gelen her şeyi yaptığım için beni suçlayamazsınız."
dedi.

Macaristan ve AB arasındaki Ukrayna anlaşmazlığı

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını ve 50 milyar avro değerindeki yeni mali yardım paketini desteklemiyor.

Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlaması kararı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avroluk yeni yardım paketinin AB bütçesinden sağlanmaması gerektiğini savunan Orban, AB Zirvesi'nde, söz konusu paketi veto etmişti.

AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor. Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

AB, Macaristan'ın milyarlarca avroluk fonlarını dondurmuştu

AB Komisyonu, Macaristan'da hukukun üstünlüğüne yönelik endişelerle AB ortak bütçesinden bu ülkeye tahsis edilen milyarlarca avroyu Aralık 2022'de dondurmuştu. Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmemesi için yapılan pazarlıklar kapsamında 13 Aralık'ta bu dondurulan fonların 10,2 milyar avroluk kısmı serbest bırakılmıştı. AB'nin halen Macaristan'a tahsisli 21 milyar avroyu dondurmaya devam ettiği belirtiliyor.



#Macaristan
#Avrupa Birliği
#Viktor Orban
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