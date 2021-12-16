Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel’de başladı

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, aşılama konusundaki isteksizliği nasıl azaltabilecekleri ve yanlış bilgilerle mücadele edecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Gelecekteki krizler karşısında kolektif hazırlığını, müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların envanterini inceleyecek olan liderler, Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından hazırlanan ön raporlar ışığında enerji fiyatlarındaki son gelişmeleri de değerlendirecek.

Zirvenin açılış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, "Son iki yıldan öğrenilmesi gereken bir şey varsa, o da kamuoyumuzun Avrupa olmadan çok daha kırılgan olacağımızı anladığıdır. O yüzden durmuyoruz, yenilik yapan, koruyan, yol gösteren bir Avrupa istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Rusya-Ukrayna konusu ele alınacak

Zirvede, AB’nin Belarus sınırındaki durumu ve Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri konuşlandırması görüşülecek. Ayrıca AB-NATO işbirliğine ilişkin ortak bildirge hazırlıklarını da görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan liderlerin, Avrupa Konseyi’nin 17-18 Şubat 2022’de gerçekleştirilecek olan AB-Afrika Birliği zirvesi için hazırlıklar yapması bekleniyor.

OYNAT 00:35 Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği Afganistan'da temsilciliklerini tekrar açabilmek için bizden yardım istiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin, Afganistan'da büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Afganistan'da öngörülü ve cesur bir kararla büyükelçiliğini açık tutan tek NATO ülkesiyiz. Avrupa Birliği dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarf ediyor bizden de yardım istiyor.' dedi. BiP'te paylaş

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