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Dünya Avrupa Birliği Rusyanın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor
AVRUPA

Avrupa Birliği Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt toplamak için AB Ceza Yargılaması İş Birliği Kurumunun (Eurojust) yetkisinin güçlendirilmesi amacıyla teklif sundu.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Rusyanın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor
Arşiv

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Eurojust adlı kurumun yetkisinin artırılmasıyla Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin delillerinin toplanması, korunması ve paylaşılması konusundaki yasal çerçeve hazırlanmış olacak. Eurojust, çalışmalarında Europol ile koordinasyon içinde olacak ve iş birliği yapacak.

Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha
DÜNYA
Rusya'nın savaş suçuna bir yenisi daha

AB Komisyonu, Ukrayna'da şu anda çatışmanın devam etmesi nedeniyle savuş suçlarına dair kanıtların güvenli şekilde korunmasının önemine dikkati çekti. AB'nin açıklamasında, Eurojust adlı kurumun marttan beri AB'nin Ukrayna'daki savaş suçları konusunda çalışmalarını sürdüren soruşturma ekibine destek verdiği aktarıldı.

AB Komisyonunun teklifinin hayata geçmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından müzakere edilerek kabul edilmesi gerekiyor.

AB yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini belirterek bu suçların sorumlularından hesap sorulacağını ifade ediyor.

Rus ordusu savaş suçu işliyor: 324 hastaneyi yerle bir ettiler
FOTOĞRAF 15
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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yeni bir açıklama yaptı.
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Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da 324 hastaneyi hedef aldığını belirterek, \"Rus askerleri, savaşın başından bu yana 14’ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurdu ve 24 sağlık tesisi restore edilmiyor. Yaklaşık 60 ambulans ateş altında kaldı ve 6 doktor hayatını kaybetti\" ifadelerini kullandı.
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Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Title
Denisova, Rusya’nın Ukrayna’da yaptıklarının savaş suçu olduğunu söyleyerek, \"Rus ordusunun bu tür eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8. maddesi uyarınca savaş suçudur\" dedi.
Rus ordusu savaş suçu işliyor: 324 hastaneyi yerle bir ettiler
Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, yaptığı açıklamada Rus ordusunun savaşın başından bu yana 14'ü çocuk hastanesi olmak üzere 324 hastaneyi vurarak savaş suçu işlediğini belirtti.


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