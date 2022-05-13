Dünya Avrupa Birliği Ukraynaya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarmaya karar verdi
AVRUPA

Avrupa Birliği Ukrayna'ya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarmaya karar verdi

Avrupa Birliği, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 500 milyon ilave askeri yardım yaparak toplam askeri yardım miktarını 2 milyar avroya çıkaracak.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Ukraynaya askeri yardımı 2 milyar avroya çıkarmaya karar verdi
Arşiv.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya desteği artıracaklarını bildirdi.

Borrell, "AB, Ukrayna ordusunu desteklemek için 500 milyonluk yeni bir yardım dilimi sağlayacak. Toplam yardım miktarı 2 milyar dolara çıkacak." dedi.

G7'de bazı konular görüşülecek

Ukrayna'ya verilecek 500 milyon avroluk desteğin ağır silahlar için kullanılacağını aktaran Borrell, Ukrayna'ya zırhlı araç, tank, top, mühimmat gibi askeri malzemeler sağladıklarını söyledi.

Borell, Rusya'ya ekonomik yaptırımlarla daha fazla baskı uygulayacaklarını belirterek G7 toplantısında Rusya'nın uluslararası alanda daha fazla yalnızlaştırılması, enerji ve gıda fiyatları, dezenformasyon gibi konuların görüşüleceğini kaydetti.

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