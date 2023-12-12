Avrupa Birliği Ukrayna'yı Rusya'dan el koyduğu paralarla inşa edecek

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulan varlıkları konusunda açıklamalarda bulundu.

"AB Komisyonu, Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilen beklenmedik olağanüstü gelirlerin hareketsiz hale getirilmesine ilişkin teklifleri kabul etti." diyen Jourova, teklifin yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Jourova, ekim ayında yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Komisyona Rus varlıklarına ilişkin yapılan çalışmaları hızlandırma talimatı verildiğini hatırlattı.

AB ülkeleri tarafından oybirliğiyle onaylanması gereken teklifin detayları ise henüz resmen paylaşılmadı.

Rusya'nın 200 milyar eurosu AB'nin elinde

AB yetkilileri aylardır dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.

AB ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.

Komisyonun teklifi Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.

Büyük bölümü Belçika'da tutuluyor

AB ülkelerinin bu teklifi kabul etmesi halinde ikinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarmayı planlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin büyük kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.

Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 180 milyar eurosu Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden bu yılın 9 ayında 3 milyar euro gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) AB Komisyonunu uyarmıştı

ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, euronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının eurodan çıkabileceğine işaret eden ECB, euro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.

Komisyon teklifinin bu hafta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.







