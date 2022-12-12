Dünya Avrupa Birliğinden Rusya ve İrana yeni yaptırım hazırlığı
AVRUPA

Avrupa Birliği'nden Rusya ve İran'a yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelecek ve Rusya ve İran'a yaptırım hazırlığını görüşecekler. Dışişleri bakanları toplantısında gündeme gelecek olan Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketi 200 kadar şirketin ve şahsın yaptırım listesine alınmasını içeriyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Avrupa Birliğinden Rusya ve İrana yeni yaptırım hazırlığı
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Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelerek Rusya ve İran'a daha fazla yaptırım uygulanmasını, Ukrayna'ya silah yardımları için fona 2 milyar euro daha aktarılmasını görüşecek.

Ancak AB'nin Macaristan'a bazı fon ödemelerini durdurması karşısında Macaristan'ın da AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında bazı kararları veto edebileceği ifade ediliyor.

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AB diplomatları yaptıkları değerlendirmede, "Prensipte bir uzlaşma var, ancak aynı zamanda hâlâ büyük sorunlar söz konusu. Bir şantaj diplomasisi söz konusu" ifadelerini kullandılar.

Dışişleri bakanları toplantısında gündeme gelecek olan Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketi 200 kadar şirketin ve şahsın yaptırım listesine alınmasını içeriyor.

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