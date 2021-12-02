AB'den Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya 31 milyon avroluk savunma yardımı

Londra metrosunda sessizce Kuran okuyan Müslüman adama ırkçı saldırı: Burası Hıristiyan bir ülke bizim inançlarımıza göre davranacaksın

Müslüman bir adam, İngiltere'de Londra Metrosu'nda sessizce Kuran okuduğu için başka bir yolcunun ırkçı ve İslamofobik saldırısına uğradı. İşe giderken yolda sessizce Kuran okuyan Müslüman adamdan rahatsız olan yolcu, 'Burası Hıristiyan bir ülke, sen bizim inançlarımıza göre davranmak zorundasın' şeklinde cümleler sarf etti.

Müslüman adam o anları videoya çekti.