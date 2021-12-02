Dünya ABden Rusyaya gözdağı Ukraynaya 31 milyon avroluk savunma yardımı
AVRUPA

AB'den Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya 31 milyon avroluk savunma yardımı

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna'ya yeni bir savunma yardımı yapılacağını açıkladı. Toplamda 31 milyon avro tutacak yardımın, 'savunma alanında güçlendirme ve barışa katkı' amacıyla yapıldığı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliğinden Rusyaya gözdağı: Ukraynaya 31 milyon avroluk savunma yardımı
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Mali'yi içeriyor.

Yardımlar söz konusu ülkelerde askeri kapasiteyi ve savunmayı güçlendirerek barışı desteklemeyi hedefliyor.

36 AY İÇİNDE VERİLECEK

Ukrayna'ya özellikle acil durumlarda kullanılacak sahra hastaneleri, lojistik birimler gibi askeri tıbbi ünitelerin finansmanı için 31 milyon avroluk hibe, 36 ay içinde verilecek.

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BİR YARDIM DA GÜRCİSTAN VE MALİ'YE

Gürcistan'a yine aynı maksatla ve aynı süre içinde 12 milyon 750 bin avroluk, Moldova'ya 7 milyon avroluk yardım yapılacak.

Mali'ye ise 30 aylık süre içinde 24 milyon avroluk yardım, halihazırda ülkede faal AB Eğitim Misyonu dahilinde verilecek.

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