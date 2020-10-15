Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Avrupa Birliğinden Rusyaya Navalnıy yaptırım Rus istihbarat başkanı da listede
AVRUPA

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırım: Rus istihbarat başkanı da listede

Avrupa Birliği, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeden 6 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Almanya'da tedavi görmüştü.
Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Almanya'da tedavi görmüştü.

AB Dışişleri Bakanlarının önceki gün Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda yaptırım konusunda uzlaşıya varmasının ardından, AB ülkelerinin Brüksel'deki büyükelçilerinin yaptırım uygulanacak kuruluş ve kişiler üzerinde anlaştığı bildirildi.

Buna göre, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırım uygulanacak kişiler şunlar:

  • "Rusya istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sibirya Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Sergey Menyaylo, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey Krivoruçko."

Rus muhalif Navalnıy, ağustos ayında Sibirya'da bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Navalnıy, daha sonra tedavi için Almanya'ya götürülmüş, Almanya Rus muhalifin Noviçok grubu bir kimyasal maddeyle zehirlendiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine AB, Rusya'ya yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Rusya ise zehirleme iddiasını reddediyor.

NOVİÇOK BİR KİMYASAL İLE ZEHİRLENDİ

AB, daha önce de Mart 2018 yılında yine Noviçok kullanılan bir zehirleme olayı nedeniyle Rusya'dan 15 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulamaya başlamıştı. İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de İngiltere'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede
DÜNYA
Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede
Abone Ol Google News
Kıbrıs Fatihi: Lala Mustafa Paşa

Kıbrıs Fatihi:
Lala Mustafa Paşa

​Tam 307 sene boyunca Osmanlı egemenliği altında kaldı.
Büyükçekmeceye ayı indi

Büyükçekmece'ye ayı indi

​İki gün içinde ayrı noktalarda görüldü, vatandaş tedirgin.
Azerbaycan halkı Kızılayın gönderdiği TIRı görünce arabalarını park edip selam durdu

2 GB hediye

2 GB hediye

​'Uçuş Rehberim' uygulaması hizmete girdi, bakan projeyi anlattı.

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
Dolu armudu dalda bıraktı

Dolu armudu dalda bıraktı

​Üzerinde iz olduğu için kimse almıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.