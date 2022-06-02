Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı doğal gazı içerecek yeni bir kısıtlama uygulaması beklenmiyor

Doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan AB ülkeleri, doğal gazı başka kaynaklardan temin etmenin zorluğu nedeniyle gaz yaptırımına soğuk bakıyor.

Avrupa ülkelerinin liderleri, hafta içi yapılan ve Rusya'dan alınan petrolü yüzde 90 azaltma kararıyla sonuçlanan AB Liderler Zirvesi'nden sonra enerji yaptırımlarında frene basacaklarının sinyalini verdi.

Rusya'ya karşı doğal gaz yaptırımları mümkün görünmüyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Brüksel'deki zirve toplantısının ardından petrol yaptırımlarını içeren paketin büyük bir adım olduğunu belirtti. Ancak artık yaptırımlara ara verilmesi gerektiğini söyleyen De Croo, doğal gaz ambargosunun petrolden çok daha karmaşık bir konu olduğunu ifade ederek gaz yaptırımına sıcak bakmadığının işaretini verdi.

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De Croo, geçen hafta da yaptırımlarda temel prensibin bunların karşı tarafa daha fazla zarar vermesi olduğunu söylemişti. Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupalılar üzerindeki etkisinin ağır olmaması gerektiğine işaret eden De Croo, dış politikaların yalnızca orta sınıf vatandaşların bunları savunabilmesi halinde sürdürülebileceğini belirtmişti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de dünkü zirveden sonraki açıklamasında petrol yaptırımlarını bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve doğal gaz yaptırımı konusunda bir uzlaşının petrolden çok daha zor olacağını ifade etti.

Rusya'ya karşı en sert tepki gösteren ülkeler arasında yer alan Estonya'nın Başbakanı Kaja Kallas ise "Gerçekçi olmak gerekirse doğal gazın yaptırım paketinde olacağını sanmıyorum." dedi.

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de AB'nin Rus gazına yönelik bir adım atmaması gerektiğini söyledi. Nehammer, petrolü telafi etmenin daha kolay olduğuna işaret ederek "Doğal gaz, enerji arz güvenliği açısından petrolden çok farklı bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla gaz ambargosu bir sonraki yaptırım paketinde ele alınmayacak." diye konuştu.

Petrol yaptırımı bile bazı üye ülkelerin sert karşıt tutumu sonucunda gevşetilmişken olası bir doğal gaz yaptırımının AB ülkelerini bölmesine kesin gözle bakılıyor. Ayrıca, doğal gaz tedariki petrol kadar kolay gerçekleşmiyor. Petrol uluslararası piyasalarda başka kaynaklardan deniz yoluyla sağlanabilirken doğal gazın zaten sıkışık piyasalarda tedariki kolayca mümkün olamıyor.

Doğal gaz yaptırımı ekonomiye zarar verir

AB'nin Rusya'dan doğal gaz alımını düşürmesinin başta Almanya ve İtalya gibi kıtanın en büyük ekonomilerine büyük zarar vermesi bekleniyor. Bunun bir başka sonucu da Avrupalıların aşırı yüksek enerji faturalarıyla karşılaşması olacak. Son dönemde Avrupa'da enflasyon zaten zirve yapıyor. Enflasyondaki artışın en önemli nedeni enerji fiyatlarındaki artış olarak ortaya çıkıyor.

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Enerji ürünlerinin fiyatındaki hızlı yükselişle birlikte kriz nedeniyle gıda fiyatları da artıyor. Bu durum genel fiyat seviyelerini yukarı taşıyor ve alım gücünü düşürüyor. Bu nedenle enerji fiyatlarını daha da yukarıya taşıyacak doğal gaz yaptırımı beklenmiyor.

AB, Rusya'yı yaptırımlarla vurmak istiyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından AB, Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım paketi hazırladı. Hali hazırda AB'nin yürürlükte olan beş yaptırım paketi bulunuyor. Bunlar, finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u da içeren, aralarında Rus Parlamentosu üyeleri ile tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu yüzlerce kişi ve onlarca Rus kurumu da AB yaptırım listesinde yer alıyor. Bu kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulmuş durumda ve seyahat yasağı uygulanıyor. AB'nin Ukrayna ile ilgili yaptırım uyguladığı kişi sayısı bini aştı ve kurum sayısı da 100'e yaklaştı.

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Yaptırımlar kapsamında çok sayıda Rus bankası da uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldı. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası'nın Batı ülkelerindeki rezervleri donduruldu. Rus denizcilik sektörüne ekipman tedariki yasaklandı. Rus gemilerin, Avrupa limanlarını kullanması engellendi. Rusya'dan kara nakliyesi de yaptırım kapsamına girdi. Rusya'ya lüks mallar, ileri teknoloji elektronikler, yazılımlar, hassas makineler ve ulaşım ekipmanları gibi diğer ürünleri hedef alan ihracat yasakları uygulandı.

Kömür yaptırımı

AB, Rusya'ya karşı kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye ulaştırılmasını da yasakladı. Bu yaptırım doğrultusunda Ağustos 2022'den itibaren yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların AB tarafından satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılması sona erecek.

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Petrol ithalat yasağı

En son AB Komisyonu mayıs başında altıncı yaptırım paketini hazırladı.

Pakette, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu. Bu pakette yer alan özellikle petrol ithalatının yasaklanması konusu üye ülkeler arasında sorun çıkardı.

Macaristan pakete karşı

Başını Macaristan'ın çektiği Çekya, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkeler yürürlüğe girmesi için oy birliği gereken pakete karşı çıktı.

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AB üyesi ülkeler petrol yasağı konusunda yoğun müzakereler yürüttü. En son paketin Rusya'dan tankerlerle petrol alımını kapsaması, boru hatlarının yaptırım dışında tutulması yönünde revize edilmesiyle AB ülkeleri uzlaşı sağlayabildi. AB ülkelerinin liderleri, anlaşma sağlayabilmek için Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattını yaptırımlardan muaf tuttu.

Ayrıca, deniz yoluyla petrol ithalat yasağının yıl sonuna kadar devreye girmesine karar kılındı. Böylece yaklaşık sekiz aylık bir dönem daha Rusya'dan petrol alımının kesintisiz devamı sağlandı.

AB, tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 25'ini Rusya'dan ithal ediyor. AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının 3'te 2'sini deniz yoluyla, üçte biri de boru hattıyla yapılıyor.

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FOTOĞRAF 15 Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor. Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı yüzde 67 artarak megavatsaat başına 322 avroya çıktı. Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı. Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor. Nükleer enerji ihtimali Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi. Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı. AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı. Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, \"Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor.\" dedi. Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor. BiP'te paylaş

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