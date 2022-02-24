​Avrupa doğal gaz çıkmazında: Rusya’ya aşırı bağımlılık yine gündemde

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki ‘Ukrayna’ krizinde tansiyonun yükselmesinin ardından iki taraf birbirini yaptırımlarla tehdit ederken, Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamalar, Batı’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığını bir kez daha gündeme getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bu kriz bize, Avrupa’nın Rus gazına çok fazla bağımlı olduğunu gösterdi” diyerek, tedarikçilerin çoğaltılması ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu. Katarlı yetkililer ise kendilerinin veya başka bir ülkenin, Rusya’nın bu anlamdaki boşluğunu dolduramayacağını açıkladı. Öte yandan İran, yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve Avrupa’ya gaz tedarik edebileceğini bildirdi.

RUSYA’YA YAPTIRIM PAKETİ

Fransa’nın başkenti Paris’te olağanüstü düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından konuşan von der Leyen, Rusya’nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararını gayrimeşru olarak nitelerken, söz konusu iki bölgeyle Avrupa arasında ticareti yasaklayacaklarını bildirdi.

“Kremlin’in saldırgan politikalarını finanse etmesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız” diyen AB yetkilisi, üzerinde anlaşılan yaptırım paketinin esas olarak bankaları, finansal piyasaları ve ticareti etkileyeceğini kaydetti. Önceki gün Berlin, Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecini durdurduğunu açıklamıştı.

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KATAR’DAN ENDİŞELERİ ARTIRAN AÇIKLAMA

Katar’dan yapılan “Avrupa’ya gaz tedarikinde Rusya’nın yerini alamayız” açıklaması ise endişeleri daha da artırdı. Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi, Katar ya da başka bir ülkenin, Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gazı LNG ( sıvılaştırılmış doğal gaz ) olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını ifade etti.

) olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını ifade etti. Ülkesinde üretilen doğal gazın büyük kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten el-Kabi, Katar’ın doğal gaz hacminin yalnızca yüzde 10-15’inin Avrupa’ya ihraç edilebileceğini dile getirdi.

İRAN TALİP OLDU

İran’dan ise Avrupa’ya doğal gaz ihraç etme teklifi geldi. İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa’ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, hem petrol hem de gaz rafinerilerini geliştireceklerini kaydetti. Rusya’nın ardından dünyada en büyük gaz rezervine sahip olan İran’ın kanıtlanmış 33,8 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor. Bu miktar, dünyadaki toplam rezervin yüzde 17’sini oluşturuyor.

EKONOMİ Avrupa depolarında doğalgaz krizi