Avrupa grev dalgasıyla sarsılıyor: Hastanelerde doktor okullarda öğretmen yok

Avrupa, Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında bir türlü toparlayamıyor. Önce gaz krizi arkasından yüksek enflasyonla boğuşan Avrupalılar, hayat maliyetleri karşısında eriyen maaşlarına istedikleri zam yapılmayınca sokaklara dökülüyor. Artan faturalar nedeniyle geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalınan Avrupa'da her gün yeni bir sektörün düzenlediği grevler hükümetleri ve vatandaşları zor durumda bırakıyor.

İSPANYA

İspanya'da yaklaşık 2 aydır grevde olan doktorlar ve sağlık çalışanları son olarak 15 Ocak tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi ve 2023 zammı ile ilgili protestolar düzenledi.

PORTEKİZ

Portekiz'de de ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenler başkent Lizbon'da toplandı ve yaklaşık bir haftadır süren iş bırakma eylemlerinin ardından gösteri düzenledi.

İtalya'da yüzlerce işçi İşletme Bakanlığı önünde gösteriler düzenlerken 24 saatlik bir grev sonrası Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklara dökülen protestocular polis ile çatıştı.





FRANSA

Fransa'da ise işler çok daha karışık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısı ülkede çok büyük bir tepki ile karşılandı. Sendikalar, ülkede hayatı ciddi şekilde etkileyen grevler düzenleyerek yasa tasarısının rafa kaldırılmasını planlıyor. En son dün düzenlenen yürüyüşe bir milyondan fazla insan katıldı. Protesto toplu taşıma, eğitim ve kamu hizmetlerini felç etti.

Göstericilerin bazıları Paris'teki Bastille Meydanı'nda polisle çatıştı. Eylemciler güvenlik güçlerine şişe, çöp kutusu ve sis bombası atarken polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.

CGT sendikası, Fransa'daki protestolara iki milyondan fazla insanın katıldığını ve yalnızca Paris'te 400.000 kişinin olduğunu duyururken bir sonraki büyük protestonun 31 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Kamu hizmetlerindeki aksaklıklar İspanya'da da büyük krize neden oldu. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları çalışma koşullarını ve özelleştirme politikalarını protesto ediyor. Ancak bir aydan fazla süredir devam eden grevler sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. İspanya halkı için hastaneden randevu bulabilmek büyük bir zulüm haline geldi. Ülkede sıkıntı yaşayan tek sektör sağlık değil, havacılık sektöründeki grevler turizm sektörünü durma noktasına getirdi. Portekiz'de öğretmenlerin devam eden grevi nedeni ile öğrenciler okullarda öğretmensiz kaldı, veliler duruma isyan ediyor.





İNGİLTERE

Birleşik Krallık geçtiğimiz ay düzenlenen toplu iş bırakmalar nedeni ile zora düşerken önümüzdeki ay, NHS çalışanları, öğretmen ve demiryolu işçilerinin grevleriyle boğuşacak.



