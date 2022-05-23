Dünya Avrupa İsrailin ikiyüzlülüğüyle tanıştı AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler
ORTADOĞU

Avrupa İsrail'in ikiyüzlülüğüyle tanıştı: AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler

İşgalci İsrail yönetimi, Avrupa Parlamentosu (AP)-Filistin İlişkiler Delegasyonu Başkanı ve Avrupa parlamenteri olan İspanyol Manuel Pineda'nın Filistin'de yapacağı görüşmeleri engelleyerek, ülkeye girişine izin vermedi. AP Başkanı Roberta Metsola, "Konuyu doğrudan ilgili makamlara ileteceğim. İyi ilişkiler için Avrupa parlamenterlere ve Avrupa Parlamentosu'na saygı esastır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa İsrailin ikiyüzlülüğüyle tanıştı: AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler
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Pineda, Twitter'da resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine iletilen ve ülkeye girişinin onaylanmadığı belirten yazıyı açıkladı.

İsrail'in gerekçe göstermeden ülkeye girişine izin vermediğini belirten ve bu ülkeyi "AP'nin çalışmasını engellemekle" suçlayan Pineda, 23 Mayıs'ta başlaması gereken Filistin'deki misyonunun, İsrail'in engellemesinden askıya alındığını duyurdu.

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"KONUYU İLGİLİ MAKAMLARA İLETECEĞİZ"

Pineda, söz konusu misyonun "Filistin makamları ve sivil toplumla görüşmeyi, Gazze ve Batı Şeria'daki işgalin bölgedeki Filistinli nüfusun günlük yaşamındaki sonuçlarını tespit etmeyi ve AB ile iş birliği politikalarının etkilerini görmeyi planladığını" açıkladı.

AP Başkanı Roberta Metsola da konuya ilişkin, İsrail'in kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Konuyu doğrudan ilgili makamlara ileteceğim. İyi ilişkiler için Avrupa parlamenterlere ve Avrupa Parlamentosu'na saygı esastır." dedi.

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Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi
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Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi
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Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi
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Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi
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Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi
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Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi
Londra'daki İsrailli silah şirketi önünde eylem düzenlendi
Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi

Paneda'nın üyesi olduğu İspanya'daki Birleşik Sol Partisi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AP delegasyonunun salgın sonrası Filistin'e ilk ziyareti yapmayı amaçladığını, bu misyon kapsamında Kudüs, Ramallah, Hebron, Beytüllahim, Nablus ve Gazze'de görüşmeler planladığını, ayrıca kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrailli askerlerin açtığı ateşle öldürülmesinin ardından basın kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıp, soruşturmanın takibiyle ilgili bilgiler almayı öngördüğünü bildirdi.

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