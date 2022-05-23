Avrupa İsrail'in ikiyüzlülüğüyle tanıştı: AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler

Pineda, Twitter'da resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından kendisine iletilen ve ülkeye girişinin onaylanmadığı belirten yazıyı açıkladı.

İsrail'in gerekçe göstermeden ülkeye girişine izin vermediğini belirten ve bu ülkeyi "AP'nin çalışmasını engellemekle" suçlayan Pineda, 23 Mayıs'ta başlaması gereken Filistin'deki misyonunun, İsrail'in engellemesinden askıya alındığını duyurdu.

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"KONUYU İLGİLİ MAKAMLARA İLETECEĞİZ"

Pineda, söz konusu misyonun "Filistin makamları ve sivil toplumla görüşmeyi, Gazze ve Batı Şeria'daki işgalin bölgedeki Filistinli nüfusun günlük yaşamındaki sonuçlarını tespit etmeyi ve AB ile iş birliği politikalarının etkilerini görmeyi planladığını" açıkladı.

AP Başkanı Roberta Metsola da konuya ilişkin, İsrail'in kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Konuyu doğrudan ilgili makamlara ileteceğim. İyi ilişkiler için Avrupa parlamenterlere ve Avrupa Parlamentosu'na saygı esastır." dedi.

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FOTOĞRAF 20 İsrail'in Filistinlilere karşı şiddet politikalarına yıllardır tepki gösteren Filistin destekçisi gruplar, Britanya hükümetiyle büyük ölçekte anlaşmalar yürüten silah firmasının ofislerini ve fabrikalarını yıllardır protesto ediyor. Eylemciler polislerin müdahale etmesiyle gözaltına alındı. Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi Londra'daki İsrailli silah şirketi önünde eylem düzenlendi Londra'daki Filistin yanlısı eylemciler İsrailli silah şirketi önünde gösteri düzenledi BiP'te paylaş

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Paneda'nın üyesi olduğu İspanya'daki Birleşik Sol Partisi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AP delegasyonunun salgın sonrası Filistin'e ilk ziyareti yapmayı amaçladığını, bu misyon kapsamında Kudüs, Ramallah, Hebron, Beytüllahim, Nablus ve Gazze'de görüşmeler planladığını, ayrıca kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrailli askerlerin açtığı ateşle öldürülmesinin ardından basın kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıp, soruşturmanın takibiyle ilgili bilgiler almayı öngördüğünü bildirdi.