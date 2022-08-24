Dünya Avrupa Komisyonu Başkanı "AB Kırımın yasadışı işgalini asla tanımayacak"
AVRUPA

Avrupa Komisyonu Başkanı: "AB Kırım'ın yasadışı işgalini asla tanımayacak"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün Kırım Platformunun çevrimiçi Zirvesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin Kırım ve Sivastopol'un Rusya Federasyonu tarafından yasadışı ilhakını asla tanımayacağını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Avrupa Komisyonu Başkanı: AB Kırımın yasadışı işgalini asla tanımayacak
Ursula von der Leyen - Avrupa Komisyonu Başkanı

Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesinin “Putin'in Ukrayna'nın özgürlüğünü inkar etme konusundaki acınacak girişiminin başlangıcını işaret ettiğini” ve o zamandan beri Kırım'ın “yalnızca bir Rus askeri üssü olarak değil, aynı zamanda Rusya'nın şu anda uyguladığı acımasız yöntemler için bir test alanı olarak kullanıldığını söyledi.

“Kırım yarımadası'ndaki insan hakları ihlalleri konusunda derinden endişeliyiz. Kaybolmalar, işkenceler, cinayetler, Kırım Tatarlarına yapılan zulüm, Gazetecilerin, avukatların ve insan hakları savunucularının gözdağı ve hapsedilmesi..." diyen Avrupa Komisyonu Başkanı, “Avrupa Birliği Ukrayna ile sürdüğü sürece ayakta kalmaya devam edecek” dedi.

"Ukrayna, Rusya için bir sıçrama tahtası"

Aynı toplantıda konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Şubat ayından bu yana Kırım'ı Ukrayna'nın diğer bölgelerini güneyden işgal etmek ve ayrım gözetmeyen füze saldırılarıyla Ukrayna'ya saldırmak için stratejik bir sıçrama tahtası olarak kullandığını söyledi.

Michel, “AB bu dramatik zamanlarda sizin yanınızdadır ve biz ne kadar sürerse sürsün orada kalacağız. Dünyadaki tüm ülkeleri Rusya'nın yasadışı eylemlerini açıkça kınamaya çağırıyorum. Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tam toprak bütünlüğü yeniden tesis edilmelidir. Kırım Ukrayna'dır" dedi

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kırım'a saldırırsanız sizi kıyamet bekliyor
DÜNYA
Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kırım'a saldırırsanız sizi kıyamet bekliyor

Rusya'ya Kırım'da ağır darbe
FOTOĞRAF 8
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Geçtiğimiz gün Kırım'daki Rus üssünde meydana gelen patlamalarda, Kremlin'in açıkladığının aksine çok daha fazla kayıp olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Kırım'daki Rus üssünün ağır hasar aldığını gösterdi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş 6'ncı ayında. İki ordu arasındaki kanlı çarpışmalar devam ederken, Rusya Kırım'dan gelen haberin şokunu yaşıyor. Rusya'yı sarsan patlamaların detayları ortaya çıkarken, Amerikan gazetesi New York Times ise; Moskova'nın verdiği kayıpları sayfasına taşıdı.
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Amerikan New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, Saki Hava Üssü'ndeki patlamalarda Kremlin'in duyurduğundan daha ağır kayıplar yaşandı. Kremlin aksini iddia etsene saldırıda 9 savaş uçağı kaybetti.
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Uydu fotoğrafları, Rusya'nın Kırım'daki Saki Hava Üssü'nün Salı günü meydana gelen patlamalar sonucu ağır hasar aldığını gösteriyor.<br>ABD merkezli Planet Labs şirketi tarafından çekilen fotoğraflardan, üste en az sekiz uçağın imha edildiği ya da zarar gördüğü anlaşılıyor.
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Üste patlamalar sonrası kraterler oluştuğu ve büyük bir alanın yandığı da fotoğraflarda görülebiliyor.<br><br>Ukrayna Hava Kuvvetleri üsteki birçok uçağın imha edildiğini açıklamış ancak Kiev yönetimi olayla ilgili olarak sorumluluk üstlenmemişti.<br>Uydu fotoğrafları, üssün bir saldırıda hedef alınmış olabileceğini gösteriyor.
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Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, hiçbir uçağın zarar görmediğini, Ukrayna'nın üsse yönelik herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıklamıştı.
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Volodimir Zelenski'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söylemişti.<br>Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, \"Sanırım üsteki Rus askerleri çok basit bir kurala uymadılar. O kural da, 'Tehlikeli yerlerde sigara içmeyin'. Bu kadar basit\" demişti.
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Bu patlamalardan kısa bir süre sonra açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, \"Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız\" demişti.
Rusya'ya Kırım'da ağır darbe
Geçtiğimiz gün Kırım'daki Rus üssünde meydana gelen patlamalarda, Kremlin'in açıkladığının aksine çok daha fazla kayıp olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Kırım'daki Rus üssünün ağır hasar aldığını gösterdi.


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ABD Başkanı Joe Biden, "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Ukrayna halkını tebrik ederek "Son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular." ifadelerini kullandı.
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