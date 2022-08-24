Avrupa Komisyonu Başkanı: "AB Kırım'ın yasadışı işgalini asla tanımayacak"

Kırım'ın 2014'te ilhak edilmesinin “Putin'in Ukrayna'nın özgürlüğünü inkar etme konusundaki acınacak girişiminin başlangıcını işaret ettiğini” ve o zamandan beri Kırım'ın “yalnızca bir Rus askeri üssü olarak değil, aynı zamanda Rusya'nın şu anda uyguladığı acımasız yöntemler için bir test alanı olarak kullanıldığını söyledi.

“Kırım yarımadası'ndaki insan hakları ihlalleri konusunda derinden endişeliyiz. Kaybolmalar, işkenceler, cinayetler, Kırım Tatarlarına yapılan zulüm, Gazetecilerin, avukatların ve insan hakları savunucularının gözdağı ve hapsedilmesi..." diyen Avrupa Komisyonu Başkanı, “Avrupa Birliği Ukrayna ile sürdüğü sürece ayakta kalmaya devam edecek” dedi.

"Ukrayna, Rusya için bir sıçrama tahtası"

Aynı toplantıda konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Şubat ayından bu yana Kırım'ı Ukrayna'nın diğer bölgelerini güneyden işgal etmek ve ayrım gözetmeyen füze saldırılarıyla Ukrayna'ya saldırmak için stratejik bir sıçrama tahtası olarak kullandığını söyledi.

REKLAM

Michel, “AB bu dramatik zamanlarda sizin yanınızdadır ve biz ne kadar sürerse sürsün orada kalacağız. Dünyadaki tüm ülkeleri Rusya'nın yasadışı eylemlerini açıkça kınamaya çağırıyorum. Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tam toprak bütünlüğü yeniden tesis edilmelidir. Kırım Ukrayna'dır" dedi

DÜNYA Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit: Kırım'a saldırırsanız sizi kıyamet bekliyor