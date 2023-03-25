Avrupa Konseyi Fransa'yı uyardı: Gösteri hakkına saygı duyun

Fransa genel grev ve büyük protestolarla karşı karşıya. Emeklilik reformunun oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi nedeniyle sokaklar savaş alanına dönerken, pek çok sektörde iş bırakma eylemleri de başladı. Paris'teki gösteriler sırasında Fransız polisleri, plastik merminin başına isabet etmesiyle yaralanan meslektaşlarını yerde sürükleyerek alandan uzaklaştırdığı görüntüler ülkede gündem oldu.