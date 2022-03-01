Avrupa Parlamentosu Zelenskiy'i ayakta alkışladı: Yanımızda olduğunuzu gösterin

Rusya-Ukrayna savaşında altıncı güne girildi. Onlarca ülke Rusya’ya yaptırım uygularken, başta ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya silah yardımı yaptı. Tüm dünyanın ana gündem maddesi olan savaşta Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.

'ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN SAVAŞIYORUZ'

Art arda yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosuna seslendi. Çocukların ölmeye devam ettiğini ancak Rusya'nın sivil bölgeleri vurduğunu inkar ettiğini belirten Zelenskiy şunları söyledi: "Özgürlüğümüz için, sizin gibi, eşit olmak için mücadele ediyoruz. Avrupa değerleri için hayatımızı feda ediyoruz. Ukraynalılar inanılmaz insanlar. Ülkemizin en büyük meydanı, özgürlük meydanı, Avrupa'nın da en büyük meydanı, 2 kruz füzesi özgürlük meydanına düştü. Bizim için özgürlüğün bedeli işte bu. Vatanımız için, özgürlüğümüz için savaşıyoruz.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen

'PUTİN ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜYOR'

Tüm sınırlar bloke edilmiş durumda. Bugün ne yaşanırsa yaşansın, burası özgürlük meydanı olarak kalacak. Biz güçlüyüz, Ukrayna halkıyız. Biz çocuklarımız yaşasın istiyoruz. Bu adil bir talep. 16 çocuk dün öldürüldü. Putin, buna operasyon diyor. Bu çocuklar hangi askeri operasyonun altında çalışıyor. Putin dün 16 çocuğu öldürdü. Halkımız son derece motive durumda. Özgürlüğümüz için, hayatta kalmak için, yaşamak için savaşıyoruz.

Ukrayna lideri ayakta alkışlandı.

'GERÇEK AVRUPALILAR OLDUĞUNUZU GÖSTERİN'

Gücümüzü ispat ettik. Minimumda sizinle eşit olduğumuzu gösterdik. Siz de bizimle olduğunuzu gösterin. Bizi bırakmayacağınızı söyleyin. Gerçek Avrupalılar olduğunuzu gösterin. Işık karanlığa galip gelsin. Yaşasın Ukrayna."