Dünya Avrupa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor Fransada doktorlar geçim sıkıntısını protesto etti
AVRUPA

Avrupa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Fransa’da doktorlar geçim sıkıntısını protesto etti

Sağlık sisteminde yaşanan kriz, son aylarda birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının protesto amacıyla sokaklara inmesine sebep oldu. Sağlık çalışanı yetersizliği ve ilaç tedarik sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da doktorlar ayaklandı. Ülkedeki krizin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükümeti protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Fransa’da doktorlar geçim sıkıntısını protesto etti
Fransa'da sağlık çalışanları hükümeti protesto etti.

Acil servise başvuran hastaların bekleme süresinin 90 saate çıktığı Fransa'da sağlık sektöründeki kriz büyüyor. Sağlık çalışanı yetersizliği ve ilaç tedarik sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da doktorlar ayaklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GEÇİM SIKINTISINI PROTESTO ETTİ

Ülkedeki sağlık krizinin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükümeti protesto etti.

AVRUPA ALARM VERİYOR

Sağlık sisteminde yaşanan kriz, son aylarda birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının protesto amacıyla sokaklara inmesine sebep oldu. Fransa'da sağlık ve sosyal hizmet sektörü çalışanları, personel ve finansman eksikliğini protesto etme amacıyla ve ücretlere zam talebiyle ülke genelinde greve giderken, Birleşik Krallık'ta on binlerce hemşire artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle sokaklara inmişti. İtalya'da da sağlık çalışanları, Kasım ayında sokaklara inerek yaşanan sorunlar sebebiyle protesto gösterilerinde bulunmuştu.

Avrupa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Fransa’da doktorlar geçim sıkıntısını protesto etti
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Avrupa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Fransa’da doktorlar geçim sıkıntısını protesto etti
Sağlık sisteminde yaşanan kriz, son aylarda birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının protesto amacıyla sokaklara inmesine sebep oldu. Sağlık çalışanı yetersizliği ve ilaç tedarik sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da doktorlar ayaklandı. Ülkedeki krizin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükümeti protesto etti.

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