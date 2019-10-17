Dünya Avrupada büyük panik THYnin Hamburg seferini yapan uçağı Bremene iniş yaptı
AVRUPA

Avrupa'da büyük panik: THY'nin Hamburg seferini yapan uçağı Bremen'e iniş yaptı

Almanya'nın Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul- Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e indi. Dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edildi. Gece yarısı etkisiz hale getirilen bombanın ardından havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.

Haber Merkezi DHA
Hamburg Havalimanı'nda yaşanan olay nedeniyle seferler iptal edildi.
Hamburg Havalimanı'nda yaşanan olay nedeniyle seferler iptal edildi.

Almaya'da bulunan Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulunmuş ve bunun üzerine havalimanı, güvenlik nedeniyle akşam saatlerinde tüm uçuşlara kapatılmıştı. Bu gelişme üzerine havada bulunan birçok uçak, Hamburg Havalimanı yerine çevre şehirlerdeki meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapması planlanan seferler iptal edilirken, uçaklarda bulunan yolcular da terminale alınmıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan son açıklama ile bombanın etkisiz hale getirildiği, havalimanının 00.30 sıralarında yeniden uçuşlara açıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşından kalma bulunan bomba başarıyla etkisiz hale getirildi. Havalimanı yeniden iniş ve kalkışlara açılmıştır. Lütfen uçuşlarınızla ilgili olarak havayolu şirketleriyle bağlantıda kalın." denildi

THY uçağı Hamburg yerine Bremen'e iniş yaptı.

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BREMEN'E İNDİ

Öte yandan THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul- Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmişti. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenilirken, dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edilmişti.

Havalimanından yapılan açıklama.

İptal edilen uçuşlar.
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