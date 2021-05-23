Dünya Avrupada film gibi olay Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı
AVRUPA

Avrupa'da film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı

Belarus hükümetine muhalif olan ve farklı bir ülkeye sığınan gazeteci Roman Protaseviç, Litvanya'ya giderken bulunduğu uçak Belarus hava sahasını kullandı. Hükümet yetkilileri, uçak için sahte bomba ihbarı yaparak uçağın ülke topraklarına inmesini sağladı ve muhalif gazeteciyi gözaltına aldı. Gelişmelere ilişkin NATO ve Avrupa Birliği'nden Belarus'a sert tepki geldi.

Haber Merkezi AA
Avrupada film gibi olay: Belarus yönetimi sahte bomba ihbarı yaparak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldı
Gözaltına alınan Roman Protaseviç

Belarus yönetimine muhalif olan gazeteci Roman Protaseviç'in içinde bulunduğu uçak, sahte bomba ihbarı ile ülke sınırlarına indirildi.

Asılsız ihbar ile uçağı indiren Belaruslu yetkililer, hakkında arama kararı bulunan ve farklı ülkelerde yaşayan Protaseviç'i gözaltına aldı.

"Sivil Havacılık Örgütü araştırsın"

Konuya ilişkin açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden uçağın Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Michel, olayın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından soruşturulmasını istedi.

Başkan Michel, daha sonra yaptığı açıklamada ise uçağın "zorla indirilmesini" ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını bildirdi.

Belarus makamlarına Protaseviç'in derhal bırakılması çağrısında bulunan Michel, "AB liderleri, yarınki AB Konseyi Toplantısında eşi görülmemiş bu olayı ele alacak. Bu olay sonuçsuz kalmayacak." ifadesine yer verdi.

"Belarus tam sorumlu"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Atina-Vilnius seferini yapan uçağın Minsk'e "zorla indirilmesinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Von der Leyen, Uluslararası hava ulaştırma kurallarının ihlalinin sonuçları olması gerektiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, von der Leyen gibi olay için "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu ve yolcularla uçağın selametinden Belarus'un sorumlu olacağını kaydetti.

NATO uluslararası soruşturma istedi

Uçağın indirilmesi hakkında NATO'dan da açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uçağın indirilmesi ve muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini bildirdi.

Stoltenberg, "Bu, uluslararası soruşturma gerektiren ciddi ve tehlikeli bir olay." ifadesini kullandı.

Belarus'ta, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden uçağa bomba ihbarı gerekçesiyle acilen indirildikten sonra yolcular arasında terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir gazeteci gözaltına alınmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı açıklanmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak Minsk havaalanından ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

AB, Belarus'a yaptırımlar uyguluyor

AB ile Belarus arasındaki ilişkiler son dönemde gergin seyrediyor. Belarus'ta Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandıktan sonra "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

Lukaşenko'nun meşruiyetinin bulunmadığını savunan ve seçimin sonucunu tanımayan AB, sonucu protesto eden göstericilere şiddet ve muhalefete baskı uygulandığı gerekçesiyle Lukaşenko'nun da aralarında bulunduğu bazı Belaruslu üst düzey yetkililere ve firmalara karşı yaptırım kararları almıştı.

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