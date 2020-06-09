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Avrupa’da ırkçı atalara isyan: Avrupa’daki Floyd protestolarında eylemciler heykelleri yıktı ve yaktı

ABD’den Avrupa’ya sıçrayan Floyd gösterilerinde kıtanın ırkçı, sömürgeci ve kölelik düzenini hatırlatan sembol isimlerinin heykelleri hedef alındı. İngiltere Bristol’deki gösterilerde, 17. yüzyıldaki İngiliz sömürge siyasetinin önde gelen ismi, köle taciri Edward Colston’un heykeli sokaklarda gezdirildikten sonra Avon Nehri’ne atıldı. Londra’da Churchill’in heykeline “Bir ırkçıydı” yazıldı. Belçika’da, Kongo’da katliamlar yapan Kral 2. Leopold’un bir heykeli de ateşe verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill’in heykeline “Irkçı” yazıldı ve Belçika Kralı 2. Leopold’un heykelleri yakıldı.
Eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill’in heykeline “Irkçı” yazıldı ve Belçika Kralı 2. Leopold’un heykelleri yakıldı.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’ya sıçradı. Avrupa’daki gösterilerde, kıtanın kanlı sömürgeci geçmişinin ve kölelik düzeni temsilcilerinin heykelleri hedef alındı. Heykellerin kaldırılması için internet üzerinden imza kampanyaları da başlatıldı. İngiltere’de başta başkent Londra olmak üzere Manchester ve Bristol gibi birçok şehirde Floyd cinayeti, artan ırkçılık ve polis şiddeti binlerce kişi tarafından protesto edildi. Belçika’nın birçok kentinde protestocular Kral 2. Leopold’un heykellerini hedef aldı. İngiltere Bristol’deki gösterilerde, 17. yüzyılda İngiliz sömürge siyasetinin önde gelen isimlerinden köle taciri Edward Colston’un heykeli binlerce protestocunun katılımıyla yıkıldı ve nehre atıldı.

İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
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İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
İngiltere'de binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı. Protestocular, heykelin devrilmesinin ardından alkışlayarak, kutlama yaptı. Bazı protestocuların ise heykelin üstüne çıkarak, zıpladığı görüldü.

Edward Colston’un heykeli

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Edward Colston’un heykeli

YIKIP, NEHRE ATTILAR

10 bin kişinin katıldığı gösterilerde Bristol’da, İngiliz sömürge siyasetinin önde gelen isimlerinden ve köle taciri Edward Colston’un 1895’te yapılan heykeli devrildi. Protesto eylemleri sırasında Bristol merkezindeki bronz heykelin başına ip bağlanıp sokaklarda gezdirildikten sonra sevinç çığlıkları atan kalabalık tarafından Avon Nehri’ne atıldı. Colston döneminde köle ticareti deniz yolu ile yapıldığı için heykelin nehre atılmasının sembolik önemde olduğu belirtildi.

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
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George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak

BİNLERCE AFRİKALI’YI KÖLELEŞTİRDİ

Edward Colston, 1672-1689 yılları arasında 84 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğu gemileriyle Amerika’ya köle olarak götürmüştü. Bu kişilerden 19.000’in 6-8 hafta süren zorlu yolculuklarda hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü tahmin ediliyor. Colston’un çalıştığı İngiliz Kralı 2. James’in başında olduğu Royal African Company, transatlantik köle ticaretinde Amerika’ya en fazla köle taşıyan şirketti. Köle ticaretinde tekel haline gelen şirket, Afrika’dan getirdiği kölelerin göğsüne “RAC” ya da York Dükü’nü simgeleyen “DY” damgalarını vuruyordu.

George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
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George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı.


Churchill’in heykeli hedef alındı

Winston Churchill’in heykeli

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ABD’den Avrupa’ya sıçrayan gösterilerde kıtanın ırkçı, sömürgeci ve kölelik düzenini hatırlatan sembol isimlerin heykelleri hedef alındı. Kıtanın ırkçı tarihine isyan diye yorumlanan gösterilerde ünlü köle taciri Edward Colston’un heykeli yıkılıp nehre atıldı, eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill’in heykeline “Irkçı” yazıldı ve Belçika Kralı 2. Leopold’un heykelleri yakıldı.

Irkçılığı protesto eden göstericiden polise ırkçı öneri: İnsanları öldürmek istiyorsanız Irak'a gidin
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Irkçılığı protesto eden göstericiden polise ırkçı öneri: İnsanları öldürmek istiyorsanız Irak'a gidin
ABD'de Geroge Floyd gösterilerinde bir göstericinin polise 'Bize zarar veriyorsunuz. Burası Amerka. İnsanları öldürmek ve zarar vermek istiyorsanız Irak'a gidin' diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.


KATİL LEOPOLD

Kral 2. Leopold
  • Kongo’nun, Belçika’nın sömürgesi olduğu dönemde katliamlara imza atan Kral 2. Leopold’un heykelleri de ülkede düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde hedef alındı. Kral 2. Leopold’un Brüksel’deki heykeline tırmanan kişiler, Kongo bayrağı sallayıp, “katil” sloganları attı. Gent kentindeki 2. Leopold büstü kırmızıya boyanarak ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd’a atıfla “Nefes alamıyorum” cümlesi yazıldı. Anvers kentindeki 2. Leopold heykeli de ateşe verildi. 2. Leopold, Kongo’dan “köle” olarak getirdiği insanları, Belçika’daki hayvanat bahçelerinde “teşhir etmesiyle” biliniyor.

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