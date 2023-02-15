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Dünya

Avrupa'da 'UFO' alarmı: Radarlar tespit etti NATO savaş uçakları havalandı

Romanya, bir UFO'nun (Tanımlanamayan uçan cisim) hava sahasında tespit edilmesi üzere alarma geçti. Konuyla ilgili olarak Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava sahasında uçan bir cisim tespit edilmesi üzerine NATO komutasındaki iki savaş uçağının havalandığı ve 30 dakika boyunca bölgede yapılan taramaya rağmen cismin bulunamadığı kaydedildi.

17:35 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
NATO savaş uçakları.

NATO savaş uçakları.

Romanya Savunma Bakanlığı
ülkenin hava sahasında tespit edilen bir UFO sonrasında alarma geçerek NATO komutasındaki iki savaş uçağını havalandırdı.

"Hava sahamız için bir tehdit yok"

Meteoroloji balonuna benzediği belirtilen uçan cismin ülkenin radar sistemi tarafından 11 bin metre yükseklikte tespit edildiği bildirilirken, savaş uçaklarının yaklaşık 30 dakika boyunca bölgede tarama yaptığı ancak uçan cismin bulunamadığı kaydedildi.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, basına yaptığı açıklamada,
"Radarlarda tespit edilmesine rağmen, savaş uçaklarımız herhangi bir nesne bulamadı. Dolayısıyla hava sahamız için bir tehdit yok"
ifadesini kullandı.

'Casus balon' krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü. Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü. Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.




#Romanya Savunma Bakanlığı
#UFO
#NATO
1 saat önce
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Avrupa'da 'UFO' alarmı: Radarlar tespit etti NATO savaş uçakları havalandı
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