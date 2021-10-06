Dünya Avrupadaki gaz sıkıntısıyla ilgili Rusyadan açıklama Bizimle ilgisi yok
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Avrupa'daki gaz sıkıntısıyla ilgili Rusya'dan açıklama: Bizimle ilgisi yok

Koronavirüs salgını döneminde ekonomik toparlanmanın başlamasıyla artan enerji tüketimi kış öncesi arzda kısıntı yaşanabileceği endişeleriyle birleşince doğal gaz fiyatları, Avrupa rekor seviyelere yükseldi. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, durumdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Krize neden olan konuyla ilgili Kremlinden açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğal gaz ithalatçısı Gazprom’un Avrupa’ya gaz sevkiyatının rekor düzeylere yakın olduğunu belirterek, “Rusya’nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ve olamayacağını ısrarla vurguluyoruz.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Avrupadaki gaz sıkıntısıyla ilgili Rusyadan açıklama: Bizimle ilgisi yok
Arşiv

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde rekor düzeylere çıkan Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’daki doğal gaz fiyatlarındaki artışın çeşitli nedenlere bağlı olduğunu anlatan Peskov, “Bu nedenler arasında tüketimdeki artış, iklimsel gelişmeler ve yeraltı depolama tesislerinin eksik kullanımı bulunuyor.” diye konuştu.

"Olup bitenlerin özünü anlamıyorlar"

Rusya’nın Avrupa piyasalarında yaşananlarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Peskov, “Söz konusu nedenlerin hiçbirinin Rusya ile ilgilisi yok. Rusya’nın, Avrupa doğal gaz piyasasında yaşananlarda herhangi bir rolü olmadığını ve olamayacağını ısrarla vurguluyoruz. Yalnızca profesyonel olmayanlar, olup bitenlerin özünü anlamayan insanlar, bu gelişmelerle ilgili Rusya'dan bahsedebilir.” ifadelerini kullandı.

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  • Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını sözleşmeler çerçevesinde yerine getirdiğine işaret eden Peskov, “Gazprom’un Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı rekor düzeylere yakın bir seviyede. Biz, yeni uzun vadeli sözleşmeleri istişare etmeye hazır olduğumuzu da defalarca ifade ettik.” dedi.

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