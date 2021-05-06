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Dünya Avrupadan F-35e alternatif Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği
AVRUPA

Avrupa’dan F-35’e alternatif: Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği

ABD’nin F-35 savaş uçağı programına dahil olmayan Almanya, Fransa ile İspanya, yeni nesil savaş uçağı geliştirmek için kolları sıvadı. Fransız Dassault Havacılık şirketi, Airbus ve Indra’nın katılımıyla oluşturulan programın ilk etaptaki fon büyüklüğü 3 milyar dolar. Anlaşmanın ayrıntıları önümüzdeki ayın başında açıklanacak.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Avrupa’dan F-35’e alternatif: Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’nın iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa ile İspanya, yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek amacıyla atılacak adımlar konusunda anlaşmaya vardı. Reuters’a açıklama yapan bir Alman savunma yetkilisi, anlaşmaya ilişkin detayların mayıs ayının ortasında yapılacak görüşmeyle belirleneceğini kaydetti.

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  • Müşterek savaş uçağı programı kapsamında üç ülke projede kullanılacak fikri mülkiyet haklarına ilişkin, hangisinin tam kullanıma açık ve hangilerinin şirketler uhdesinde kalacağına ilişkin bir liste oluşturacak. Fransız Dassault Havacılık şirketi, Airbus ve Indra’nın katılımıyla oluşturulan programın bir sonraki geliştirme aşamasının 3 milyar dolar tutarında olduğu ve yeni savaş uçağının 2040’tan itibaren Fransız Rafale ile Alman ve İspanyol Eurofighter’ların yerini almasının planlandığı belirtildi. Üç NATO üyesi ülke, ABD’nin 5. nesil F-35 savaş uçağı programına dahil olmamıştı. Almanya, kendisine sunulan F-35 satın alma teklifini geri çevirmişti.

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