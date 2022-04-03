Avrupalı liderlerden ortak çağrı: Rusya savaş suçu konusunda soruşturulsun

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Avrupalı liderler Rusya’nın saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması çağrısında bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, Rus ordusunu Ukrayna’nın Buça ve Irpin kentlerinde "korkunç eylemler" yapmakla suçlayarak, saldırıların savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Bakan Truss, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sivilleri gözetmeksizin yasadışı ve haksız saldırıları savaş suçu olarak soruşturulmalı" dedi.

Truss ayrıca, İngiltere’nin savaş suçlarını soruşturma ve kovuşturma yetkisine sahip birincil kurum rolündeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından yürütülen herhangi bir soruşturmaya tam destek vereceğini ifade etti.

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“Savaş suçlarının failleri hesap verecek”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acil olarak bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçlarının failleri hesap verecek" dedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna’nın Buça kentindeki görüntüleri "korkunç ve dehşet verici" olarak nitelendirerek, faillerin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Başbakan Scholz, "Rus ordusu tarafından işlenen suçları soruşturmalıyız. Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası örgütlerin, vahşeti bağımsız olarak belgeleyebilmeleri için bu alanlara erişim izni verilmesini talep ediyorum. Saldırıların failleri ve onları görevlendirenler yargılanmalı” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 17 Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller Rus ordusuna 'dur' demenin çok farklı bir yolunu denedi. İzyum bölgesinde yaşayan siviller, iyi niyet gösterir gibi Rus askerlerine zehirli kek ve alkol ikram etti. Ukraynalı sivillerin bu teklifini kabul eden yüzlerce Rus askerinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. İKİ ASKER HAYATINI KAYBETTİ<br>Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzyum'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi.<br> SAVAŞ DIŞI KAYIPLAR<br>'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi.<br> <br>28 ASKER YOĞUN BAKIMDA<br>Ölen 2 askerin dışında, 28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtildi.<br> 500'E YAKIN ASKER ETKİLENDİ<br>Ayrıca bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.<br> Izyum, Rusya'nın tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana en ağır çatışma ve bombardımanlardan bazılarına sahne olan Harkiv bölgesinde bulunuyor.<br> HARKİV'İN ÖNEMİ<br><br>Bu şehrin kontrolü, Rusların Donbass bölgesinde savaşan güçlerle stratejik olarak koordinasyon kurmasını sağlayacak.<br> SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?<br><br>Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı. Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi. Geçtiğimiz günlerde Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak bir tartışma başlatmıştı.<br><br> Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurmuştu. Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırılmıştı.<br><br> Gazete daha sonra bu haberin siber saldırı sonrası yayınlandığını açıklamıştı.<br><br> NATO savaşta 7 ila 15 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ederken Ukrayna'nın açıkladığı rakam ise bunun üzerinde.<br><br> Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.<br><br> Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek, 'Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. <br><br> Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi' denildi. Dünya bu iddia ile sarsıldı: Ukraynalı sivillerden Rus askerlerine 'ölümcül ikram' Ukrayna'nın Rus işgaline karşı verdiği mücadele hem ordu hem de sivil halk tarafından sürüyor. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus ordusuna siviller tarafından vurulan 'son darbe'yi kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, İzyum sakinleri tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle yüzlerce Rus askerinin hastaneye kaldırıldığı hatta askerlerden 2'sinin öldüğü bilgisine yer verildi. İşte tüm dünyayı dehşete düşüren 'ölümcül ikram' iddialarının detayları... BiP'te paylaş

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“Rusya’ya yönelik baskılar artırılmalı”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Buça kentindeki saldırıların savaş suçlarına dönüşmesi halinde sorumluların yargılanıp mahkum edileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakan Le Drian açıklamasında, “Rus ordusunun Ukrayna’ya karşı başlattıkları ve etkisi her geçen gün daha da artıran saldırıları sona erdirmek için Rusya’ya yönelik ekonomik ve uluslararası baskı artırılmalıdır” dedi.