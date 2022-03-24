Avrupalılar kapılarını Ukraynalılar için açık tutuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, Rusya saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 milyon 626 bin 546 kişi Ukrayna'yı terk etti.

En çok mülteci Polonya'da

Ukrayna'dan en fazla geçişlerin yapıldığı komşu ülke Polonya'ya bugüne kadar 2 milyon 144 bin 244 mülteci girdi.

Bir diğer komşu ülke Romanya'ya ise 555 bin 21 mülteci geçiş yaptı.

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Moldova bugüne kadar Ukrayna'dan 371 bin 104 mülteci ağırladığını açıklarken Macaristan 324 bin 397, Slovakya ise 256 bin 838 kişiye kapılarını açtı.

Avrupa'nın dışında Rusya'ya Ukrayna'dan 271 bin 254, Belarus'a ise 4 bin 938 kişi sığındı.

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Toplamda 3,6 milyon kişi Ukrayna'yı terk ederken ülke içi mültecilerin sayısı 6,5 milyonu buldu.

Ukrayna içinde 6,5 milyon kişi, çatışmaların yoğun olduğu kentleri terk ederek başka şehirlere sığındı.

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Diğer Avrupa ülkeleri de Ukraynalı mültecileri kabul etti

Komşu ülkelerin dışında çok sayıda Ukraynalının diğer Avrupa ülkelerine de gittiği bildirildi.

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat'tan 15 Mart'a kadar Ukrayna'dan yaklaşık 78 bin kişi, ülkeye sığınma talebinde bulundu.

Hırvatistan, savaşın başlangıcından bu yana 8 bin 300 Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini açıklarken Çekya'ya, 270 binin üzerinde Ukraynalının giriş yaptığı kaydedildi.

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Türkiye'ye 58 bin mülteci geldi

Ukrayna'dan Estonya'ya 25 bin, Fransa'ya 17 bin, Almanya'ya 147 bin, İtalya'ya 65 bin, Letonya'ya 6 bin 300, Litvanya'ya 27 bin, İsviçre'ye 11 bin ve İngiltere'ye 21 bin kişi sığındı.

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Avrupa'nın dışında Avustralya'ya 750, İsrail'e 10 bin kişi Ukrayna'dan geçiş yaparken Türkiye'ye ise 58 bin Ukraynalı geldi.

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Birçok ülke Ukraynalı mültecilere kolaylık tanıyor

Avrupa ülkeleri genellikle Ukraynalı mültecilere kapılarını açarken dünya ülkeleri de Ukrayna'dan gelecek olası göç dalgası için hazırlık yapıyor.

Polonya'ya gelen mülteciler, sınırda kayıtları yapıldıktan sonra kalacak yer bulamamaları halinde bulundukları şehirlerin yerel yönetimine başvurup devletin tahsis ettiği merkezlerde veya mültecilere kapısını açan Polonyalıların evinde kalabiliyor.

Ukraynalı mülteciler Polonya'da 18 aya kadar direkt oturum izni alabiliyor ve çalışabiliyor.

Yaklaşık 100 bin Ukraynalının yaşadığı İspanya'da hükümet, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ülkeye gelenler için giriş ve resmi işlemleri kolaylaştıracağını açıkladı.

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İsviçre ve ABD'den özel statü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 Mart'taki açıklamasında, ülkenin Ukrayna'dan 200 bine yakın mülteci kabul edebileceğini duyurdu.

İsviçre'de bakanlar kurulu, Ukrayna'dan ülkeye sığınan Ukrayna vatandaşı ve yabancı uyruklulara özel statü verilip kalacak yer, para, sağlık ve eğitim yardımları yapılmasına dair kararı onayladı.

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı da Ukrayna'dan gelen mültecilere "geçici korumalı statü" verileceğini açıkladı.

Avrupa ülkelerine "çifte standart" eleştirisi

Öte yandan Ukraynalı mültecilere kolaylık tanıyan birçok Avrupa ülkesi, aynı hoşgörüyü Orta Doğu ve Afrika'dan gelen mültecilere göstermediği için eleştiriliyor.

Alman basınında çıkan bazı haberlerde, hükümetin, savaştan kaçan herkese eşit muamele göstermediği yorumu yapılırken Almanya'nın, Ukraynalı mültecilere yönelik yardımları 2015'te Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan mültecilere yapmadığı hatırlatılıyor.

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2015'ten bu yana Suriyeli mültecilerin, Batı Avrupa'ya geçişini önlemek için güney sınırına duvar örülen Macaristan'da da hükümet, Ukraynalı mültecilere pozitif ayrımcılık yapmakla itham ediliyor.