Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan mafyacılığa soyundu: Türk gazetecilerin fotoğraflarını ırkçı internet sitesinden paylaşarak hedef gösterdiler

Yunanistan’ın Meis Adası’na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı Atina ekibi, Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp tehdit edildi.

AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet dün Yunanistan’ın başkentinden uçakla Rodos Adası’na, oradan da gemiyle Meis Adası’na ulaştı.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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Neden adaya ayak basmalarına izin verdik?

AA ekibinin haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis Adası’na ayak basmasından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi provokatif bir metin yayımladı. Metinde, “Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar!” şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı.

Site üzerinden hedef gösterdiler

Sitede, AA Temsilcisi Durul’un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması dikkati çekti.

Irkçı sitenin Durul’un Atina-Meis seyahati boyunca herhangi bir yerde paylaşmadığı pasaport kimlik sayfasını nasıl temin ettiği konusunda Yunan makamlarından açıklama bekleniyor.

Doğum yerini dahi paylaştılar

Irkçı yayın organının paylaşımında AA fotomuhabiri Ayhan Mehmet de doğum yeri bilgileri paylaşılarak kışkırtmaya alet edildi.

OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Fransa kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedeli biliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Herkesin Türkiye'nin haklarını koruma konusundaki kararlılığını gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asıl soru Doğu Akdeniz'de karşımıza dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabilyorlar mı? Yunanistan'ın halkı muhteris ve ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri kabul ediyorlar mı? Fransa halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekler bedelleri biliyorlar mı?' ifadelerin kullandı. BiP'te paylaş

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Kazancı: “Yunan makamları güvenli ortamı temin etmeli

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, konuyla ilgili açıklamasında, ırkçı Yunan sitesinde böyle bir yayın yapılmasını kınayarak “Haber takibi için adaya giden iki gazetecinin hedef gösterilmesi basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir.” dedi.

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Kazancı, küresel bir haber ajansı olan AA’nın gazetecilik faaliyeti yürüten muhabirlerinin dünyanın her köşesinde olduğu gibi Meis Adası’nda da gündemi ve sıcak gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret etti.

Atina'dan özür bekliyoruz

“Yunan makamları AA muhabirlerine güvenli şekilde çalışma ortamı temin etmelidir.” çağrısında bulunan Kazancı, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızın sadece Yunan makamlarının elinde olması gereken kimlik ve pasaport bilgilerinin nasıl sızdırıldığı konusunda Atina yönetiminden bir açıklama ve özür bekliyoruz."

OYNAT 00:00 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi. BiP'te paylaş

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DÜNYA Türkiye'nin müdahale hakkı doğdu: Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor

İletişim Başkanı Altun: “Bedelini ödersiniz

Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunan makamlarının Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösterdiğini belirtti.

Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesinin düşündürücü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansını tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."

OYNAT 00:58 Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi. BiP'te paylaş

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