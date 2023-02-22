Avrupa'ya Rusya'ya bileniyor: İspanya'dan Ukrayna'ya Leopard tank desteği

Ne İspanya, ne İspanya Hükümeti, ne Avrupa, ne herhangi bir Avrupalı ​​ortak, ne NATO, ne de herhangi bir NATO müttefiki bu savaşı istemedi, desteklemedi ve gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmadı. Ukrayna'ya hiçbir şekilde ne İspanyol hükümeti, ne Avrupa ne de NATO tarafından asker gönderilmesi planlanmıyor. Ukrayna'da, İspanyol, Avrupalı ya da NATO askeri olmayacak. Bu açık bir şekilde bilinmelidir.