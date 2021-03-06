​Avrupa’yı Türkiye koruyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) içinde Fransa’nın başını çektiği “stratejik özerklik” talepleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Avrupa’nın savunmasının stratejik özerkliğe değil transatlantik bağlara bağlı olduğunu belirten Stoltenberg, AB ülkelerinin büyük bölümünün aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğinin kendi başkentlerinin çok ötesinde bir ittifaka bağlı olduğunu söyledi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90’ı aşkın bölümünün NATO üyesi bir ülkede yaşadığını, ancak AB üyesi ülkelerin, NATO savunma harcamalarının sadece yüzde 20’sini karşıladığını vurguladı.

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AB’nin cephelerinin Kuzey Atlantik’ten Rusya’ya, AB üyesi olmayan NATO üyeleri ABD, Kanada ve İngiltere tarafından savunulduğunu belirten Stoltenberg, güneydoğu kanadı savunmasının da aynı şekilde AB üyesi olmayan Türkiye tarafından üstlenildiğini kaydetti. Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınırı bulunduğuna, DEAŞ’a ve uluslararası terörizme karşı verilen mücadelede “son derece önemli” rol oynadığına dikkat çekti.

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STRATEJİK DAYANIŞMA VURGUSU

AB üyesi olmayan Norveç’in eski başbakanı olan Stoltenberg “stratejik özerklik” yerine “stratejik dayanışma” terimini tercih ettiğini belirterek “Tek başına bir AB’ye inanmıyorum. Tek başına bir Kuzey Amerika’ya da inanmıyorum. NATO içinde stratejik dayanışma içinde birlikte olan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya inanıyorum” ifadesini kullandı.

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