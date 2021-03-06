Dünya Avrupayı Türkiye koruyor
AVRUPA

​Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği’nin tüm kanatlarını ABD, Türkiye ve İngiltere gibi üye olmayan NATO ülkelerinin koruduğunu söyledi. AB’nin Avrupa’yı tek başına savunamayacağını belirten Stoltenberg, “Avrupa’nın savunmasında Türkiye son derece önemli. Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınırı var. DEAŞ’a ve uluslararası terörizme karşı rolü büyük” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) içinde Fransa’nın başını çektiği “stratejik özerklik” talepleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Avrupa’nın savunmasının stratejik özerkliğe değil transatlantik bağlara bağlı olduğunu belirten Stoltenberg, AB ülkelerinin büyük bölümünün aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve vatandaşlarının güvenliğinin kendi başkentlerinin çok ötesinde bir ittifaka bağlı olduğunu söyledi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Stoltenberg, AB nüfusunun yüzde 90’ı aşkın bölümünün NATO üyesi bir ülkede yaşadığını, ancak AB üyesi ülkelerin, NATO savunma harcamalarının sadece yüzde 20’sini karşıladığını vurguladı.

Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye terör saldırılarından en çok çeken NATO müttefikidir
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye terör saldırılarından en çok çeken NATO müttefikidir

SON DERECE ÖNEMLİ ROL

  • AB’nin cephelerinin Kuzey Atlantik’ten Rusya’ya, AB üyesi olmayan NATO üyeleri ABD, Kanada ve İngiltere tarafından savunulduğunu belirten Stoltenberg, güneydoğu kanadı savunmasının da aynı şekilde AB üyesi olmayan Türkiye tarafından üstlenildiğini kaydetti. Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınırı bulunduğuna, DEAŞ’a ve uluslararası terörizme karşı verilen mücadelede “son derece önemli” rol oynadığına dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye telefonu

STRATEJİK DAYANIŞMA VURGUSU

AB üyesi olmayan Norveç’in eski başbakanı olan Stoltenberg “stratejik özerklik” yerine “stratejik dayanışma” terimini tercih ettiğini belirterek “Tek başına bir AB’ye inanmıyorum. Tek başına bir Kuzey Amerika’ya da inanmıyorum. NATO içinde stratejik dayanışma içinde birlikte olan Kuzey Amerika ve Avrupa’ya inanıyorum” ifadesini kullandı.

Macron

NATO Gara katliamını kınadı: Türk halkına başsağlığı diliyoruz
DÜNYA
NATO Gara katliamını kınadı: Türk halkına başsağlığı diliyoruz

MACRON’U UYARDI

  • Stoltenberg, hiçbir ülke ya da kıtanın şu an güvenlik alanında karşı karşıya bulunulan sınamalarla tek başına başa çıkabileceğine inanmadığını söyledi. NATO Genelsekreteri, “Ancak en önemlisi, konunun siyasi boyutu. Çünkü Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki bağları zayıflatmaya, bölmeye yönelik her tür girişim sadece NATO’yu değil, Avrupa’yı da bölecektir” sözleriyle son dönemde İttifak’ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a üstü örtülü uyarıda bulundu.
Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.